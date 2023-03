Cyberpunk: Edgerunner gewinnt einen großen Preis, mit dem selbst Fans nicht gerechnet hätten

Die TV-Serie zum Rollenspiel von CD Project Red kann einen neuen Erfolg für sich verbuchen. Bildquelle: Netflix

Cyberpunk: Edgerunners ist zum Anime des Jahres 2023 gekürt worden! Und damit haben selbst manche der treuesten Fans nicht gerechnet, denn die Konkurrenz war nicht von schlechten Eltern. Die Netflix-Serie zum Rollenspiel Cyberpunk 2077 konnte sich nämlich gegen Anime-Schwergewichte wie Spy x Family oder Demon Slayer durchsetzen.

Was genau hat Edgerunners gewonnen?

Bei den Crunchyroll Anime Awards 2023 konnte sich Cyberpunk: Edgerunners in zwei Kategorien den ersten Platz sichern: Die Serie von Studio Trigger gewann beim englischsprachigen Schauspiel, viel spannender ist jedoch, dass Edgerunners tatsächlich zum Anime des Jahres gewählt wurde.

Zuvor war die Cyberpunk-Serie in insgesamt 12 Kategorien nominiert - unter anderem bei bestes Charakter-Design, beste neue Anime-Serie, bester Score oder bester Action-Anime. Letztendlich hat es aber nur zum Sieg in zwei Kategorien gereicht. Alle Gewinner und Nominierten der Crunchyroll Anime Awards 2023 findet ihr übrigens unter diesem Link.

So reagieren Fans und der Showrunner

Die Fans von Cyberpunk: Edgerunners sind entsprechend aus dem Häuschen, dass ihre neue Lieblings-Serie in der vielleicht wichtigsten Kategorie der Cruncyroll Awards dominieren konnte. Gerade in Anbetracht der wirklich mächtigen Konkurrenz, die sich vergangenes Jahr aus Hit-Serien wie Demon Slayer, Spy x Family und natürlich Attack on Titan zusammensetzt.

So fasst beispielsweise der Reddit-user quortza recht prägnant zusammen:

Es ist Wahnsinn, wie viel absolute 10/10-Serien letztes Jahr herausgekommen sind, damit war das wahrscheinlich die härteste Kategorie, in der sich [Cyberpunk: Edgerunners] durchsetzen musste. "Absolut verdient aber.

Natürlich reagierte auch der offizielle Twitter-Account von Cyberpunk: Edgerunners auf die erfreuliche Nachricht. Showrunner Rafal Jaki hält sich in seiner Wortwahl nicht ganz so sehr zurück und gibt seine Freude über den Sieg klar und deutlich zu verstehen:

Wie steht es eigentlich um eine Staffel 2?

Trotz des bahnbrechenden Erfolgs von Cyberpunk: Edgerunners, der sich sogar auf das Rollenspiel 2077 auswirkte, wird es wohl keine zweite Season der Netflix-Serie geben. Immerhin war der Anime von Anfang an als Standalone-Projekt geplant und es gibt seitens CD Projekt Red zumindest aktuell keine offiziellen Pläne, daran etwas zu ändern.

Mehr dazu könnt ihr in der folgenden Übersicht nachlesen:

Ob CD Projekt Red und Studio Trigger nicht doch noch irgendwann eine zweite Staffel zu Cyberpunk: Edgerunners produzieren, bleibt natürlich fragwürdig. Völlig ausschließen lässt sich die Möglichkeit nicht - vor allem in Anbetracht dessen, wie sehr die Fans hinter der TV-Serie stehen.

Was haltet ihr davon, dass Cyberpunk: Edgerunners zum Anime des Jahres gewählt wurde? Hätte in euren Augen eine andere Serie gewinnen sollen? Würdet ihr euch eine Staffel 2 wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!