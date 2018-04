Auf Steam findet gerade das Publisher-Wochenende zu Daedalic statt, bei dem Titel teilweise um 90 Prozent reduziert sind. Bis Montag um 19 Uhr könnt ihr euch noch durch den gesamten Katalog des Publishers wühlen und viele Spiele deutlich günstiger kaufen. Im Angebot sind unter anderem Shadow Tactics, Die Säulen der Erde oder DCP-Abräumer Witch it.

Wie CEO Carsten Fichtelmann gegenüber GamesMarkt erklärt, sei das eine wichtige Chance für das deutsche Unternehmen. Auf der extra eingerichteten Publisher-Seite findet ihr nicht nur eine Übersicht über alle Angebote, sondern auch einen Live-Stream der Entwickler, in dem aktuelle Spiele aus dem Katalog vorgestellt werden.

Wir sind selbst als Partner mit einem Let's Play zu Shadow Tactics gemeinsam mit Entwickler Mimimi beteiligt, verdienen aber natürlich nichts am Sale. Eine Übersicht zum Zeitplan der Streams findet ihr auf Daedalics Twitter-Account.

Here's the #timetable of our 96h #stream on @steam_games during the #PublisherWeekendSale! Tune in ? https://t.co/dnsgsTRla6 pic.twitter.com/pJ9Z0xvG9L