Die neue Daredevil-Serie ignoriert offenbar lieber den Auftritt des Marvel-Helden in She-Hulk

Das Techtelmechtel mit She-Hulk spielt in der neuen Daredevil-Serie wohl keine Rolle. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Daredevil kehrt für das MCU zurück! Also … nochmal. Denn genau genommen ist Charlie Cox als Matt Murdock längst im Marvel Cinematic Universe angekommen: Der Rächer von Hell's Kitchen ließ sich bereits in Spider-Man: No Way Home und She-Hulk blicken.

Jetzt steht für den 4. März 2025 mit Born Again eine neue Daredevil-Serie für Disney Plus in den Startlöchern. Nach einigem Hin- und Her setzt die nun tatsächlich die Geschichte der vorangegangenen Netflix-Kontinuität fort und soll endlich rau und ruppig werden.

Doch wie passt das mit dem Comeback von Daredevil in She-Hulk zusammen? Hier tritt Matt Murdock eher als entspannte Frohnatur auf, während Born Again zu verstehen gibt: Für den Star-Anwalt läuft es nur so semi-gut und von seiner Identität als Daredevil hat er sich längst verabschiedet.

2:07 Daredevil ist zurück: Erster Trailer zu Born Again ist da und zeigt genau das, was Fans wollen

Autoplay

Von She-Hulk will die neue Daredevil-Serie eher nichts wissen

Dazu äußert sich Dario Scardapane, der Showrunner von Born Again, im Gespräch mit FX. Und es sieht ganz danach aus, als würde man in Bezug auf Spider-Man: No Way Home und She-Hulk beide Augen zudrücken, was die MCU-Kontinuität anbelangt:

Marvel hat einen Masterplan und alles, was man dazu beisteuert, löst einen Dominoeffekt aus. Ich habe mal sehr früh Sachen vorgeschlagen, nur um gesagt zu bekommen, dass man bereits andere Pläne hat. Es gibt ziemlich viel Spielraum, bis man an dem Punkt ankommt, wo es um den großen Plan für das MCU geht. Also versuche ich, ein paar Sachen [des größeren Universums] zu ignorieren. Wir etablieren [in Born Again] eine ganz spezifische Version von Daredevil - angefangen bei seinem moralischen Dilemma, über seinen Anzug bis dahin, an welchem Punkt seines Lebens er sich gerade befindet. Man kann sagen, dass Daredevil zum MCU-Kanon gehört, dass diese anderen Momente [in Spider-Man und She-Hulk] zwar passiert sind, aber wir auf ein paar davon nicht besonders viel Rücksicht nehmen. Sein Techtelmechtel mit She-Hulk ist vielleicht einer dieser Momente.

Freilich wäre es nicht das erste Mal, dass im Marvel Cinematic Universe bestimmte Ereignisse ignoriert oder denen sogar direkt widersprochen wird. Ursprünglich sollte Daredevil: Born Again sogar in eine andere Richtung gehen, die jedoch in den Augen der Marvel Studios nicht funktionierte .

Obwohl bereits mehrere Episoden fertig gedreht waren, wurden die ursprünglichen Showrunner und Drehbuchautoren gefeuert und ersetzt. Mit Born Again will man sich nun viel stärker der Daredevil-Serie von Netflix annähern.

Daredevil: Born Again startet am 4. März 2025 bei Disney Plus. Dieses Jahr ist ohnehin vollgepackt mit neuen MCU-Filmen und -TV-Serien. So zum Beispiel Captain America: Brave New World, Thunderbolts, Fantastic Four: First Steps, Ironheart oder Wonder Man.

Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.