»Das funktioniert nicht«: Neue Marvel-Serie entpuppt sich als Desaster, alle Regisseure und Autoren gefeuert

Marvel zieht bei Daredevil: Born Again die Notbremse - trotz oder gerade wegen bereits fertig gedrehter Episoden. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Ihr freut euch darauf, dass Daredevil nach seinen Abenteuern auf Netflix seine eigene TV-Serie für Disney Plus bekommt? Dann haben wir jetzt (leider) schlechte Nachrichten für euch: Marvel zieht bei dem neuen Projekt mit dem Titel Born Again die Notbremse - wie aus einem Bericht von TheHollywoodReporter hervorgeht.

(Fast) alles auf Anfang

Was ist passiert? Wie der neue Bericht enthüllt, soll Marvel die leitenden Autoren Chris Ord und Matt Corman sowie alle Regisseure von Daredevil: Born Again gefeuert haben. Jetzt wird nach einem Ersatz gesucht, um die Produktion fortzusetzen, während das Material von bereits fertig gedrehten Episoden (vielleicht) noch zum Einsatz kommt.

Der neue Daredevil wird dem alten nicht gerecht

Was steckt hinter der drastischen Entscheidung? Dem Bericht von THR zufolge hat sich das MCU-Mastermind Kevin Feige bereits gedrehtes Material zu Daredevil: Born Again angesehen und ist zu dem Entschluss gekommen: Die Serie funktioniert nicht .

Offenbar wird Born Again in seiner aktuellen Form dem großen Vorbild - der brutalen, actionreichen und sehr beliebten Netflix-Serie - kaum gerecht und läuft Gefahr, Fans davon zu enttäuschen. Das Daredevil-Projekt für Disney Plus sollte ursprünglich stolze 18 Episoden umfassen, erst nach vier davon streift sich Matt Murdock (Matt Murdock) sein Superhelden-Kostüm über.

1:00 Marvel's Daredevil: Finaler Trailer zu Staffel 2 der Netflix-Serie

Überdenkt Marvel seine TV-Strategie?

Zu viel Geld, zu wenig Plan: Hinter dem Reboot von Daredevil: Born Again steht aber offenbar noch eine größere Neuausrichtung im TV-Bereich von Marvel: Laut THR soll die Strategie für hauseigene Serien grundlegend überarbeitet werden. Bisher wurde nie eine Pilotepisode, sondern viel eher mit einem Budget von teilweise mehr als 150 Millionen Dollar drauflos gedreht. Was dann funktioniert und nicht funktioniert, hat man erst in der Postproduktion analysiert.

Probleme hinter den Kulissen: Die Produktionen der MCU-Serien wurden außerdem regelmäßig von kreativen Differenzen überschattet: So trennte sich Marvel regelmäßig von wichtigen Showrunnern und Autoren sogar während des Drehs und/oder Schreibprozesses - wie zum Beispiel bei Moon Knight, She-Hulk oder Secret Invasion. Die Geschichten selbst waren wiederum vor allem darauf ausgelegt, neue Helden zu etablieren und auf große Crossover-Events vorzubereiten. Das soll sich jetzt ändern.

Gutes, altes Serienformat: Um für eine stärkere Zuschauerbindung zu sorgen, will man für MCU-Serien jetzt ebenfalls auf Geschichten setzen, die sich potenziell über mehrere Staffeln hinweg erstrecken. Statt auf Experten aus der Kino- und Filmlandschaft sollen Marvel-Serien jetzt dafür auf richtige Showrunner setzen, TV-Piloten drehen und sogenannte Show Bibles - eine Art Serien-spezifischer Leitfaden - zum Einsatz kommen.

Wie geht es mit Daredevil weiter? Wann und wie es mit der Produktion von Daredevil: Born Again weitergeht, ist aktuell nicht bekannt. Ursprünglich sollte die neue Marvel-Serie 2024 auf Disney Plus starten, in der Charlie Cox nach seinem MCU-Debüt in Spider-Man: No Way Home und She-Hulk als Matt Murdock zurückkehrt.

Was haltet ihr von den Neuigkeiten bezüglich Daredevil: Born Again und ganz allgemein den TV-Serien des Marvel Cinematic Universe? Wie zufrieden seid ihr bisher mit den Marvel-Produktionen, die für Disney Plus entwickelt worden sind? Erfüllen Sie eure Erwartungen oder seid ihr froh zu hören, dass hier anscheinend Änderungen anstehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!