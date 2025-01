Daredevil: Wer ist White Tiger? Der erste Trailer zu Born Again enthüllt einen neuen Marvel-Helden

Nach drei Staffeln auf Netflix kehrt Daredevil jetzt auf Disney Plus mit einer neuen eigenen Serie zurück. Bildquelle: Netflix/Marvel Studios

Daredevil ist zurück! Nach 7 Jahren ohne eigene Serie streift der tragische Held am 15. März 2025 mit Daredevil: Born Again wieder durch die dunklen Straßen von New York. Der erste Trailer bereitet uns auf brutale Action und eine düstere Atmosphäre vor.

Unter einigen bekannten Gesichtern und Bösewichten wie Kingpin (Vincent D’Onofrio), Bullseye (Wilson Bethel) oder Punisher (Jon Bernthal), lassen sich auch neue Figuren wie Muse (Hunter Doohan) oder White Tiger (Kamar de los Reyes) entdecken. Letzteren schauen wir uns jetzt einmal genauer an.

2:07 Daredevil ist zurück: Erster Trailer zu Born Again ist da und zeigt genau das, was Fans wollen

Autoplay

Wer ist White Tiger in den Marvel-Comics?

Starten wir erst einmal mit den Comic-Ursprüngen von White Tiger. Im Laufe der Marvel-Geschichte versteckten sich schon verschiedene Figuren unter der Maske des Superhelden.

In Daredevil: Born Again handelt es sich um Hector Ayala, der sein Comic-Debüt 1975 in der 19. Ausgabe von »Die tödlichen Hände des Kung-Fu« feierte. Damit ist er Marvels erster lateinamerikanischer Superheld.

Welche Superkräfte hat White Tiger? Ein dreiteiliges Amulett verleiht ihm die Macht eines uralten Tigergottes. Dadurch sind folgende Eigenschaften verstärkt: Körperliche Stärke, Schnelligkeit, Ausdauer, Beweglichkeit, Geschicklichkeit, Reflexe und Reaktionen, Koordination und Gleichgewicht. Zusätzlich macht ihn das Amulett zu einem meisterhaften Kämpfer.

Im Verlaufe seiner Karriere muss Hector seinen Namen immer wieder reinwaschen, weil viele ihn für einen Mörder halten. Dieses Problem führt ihn und Daredevil letztendlich zusammen.

Hector Ayala alias White Tiger erlangt seine Fähigkeiten durch ein dreiteiliges Amulett. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

White Tiger im Marvel Cinematic Universe

Welche Rolle spielt White Tiger in Daredevil: Born Again? Aktuell können wir darüber nur spekulieren. In den Comics wird Hector für einen Mord verhaftet, den er nicht begangen hat.

Demnach versuchen die Anwälte Matt Murdock (Daredevil) und sein Freund Foggy Nelson vor Gericht Hectors Unschuld zu beweisen. Es wäre demnach möglich, dass sich Daredevil: Born Again an dem Handlungsstrang aus den Comics orientiert.

In Daredevil: Born Again feiert White Tiger sein Disney-Debüt. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Die Figur wird in der neuen Serie von Kamar de los Reyes (All American, The Cell) gespielt. Der 56-jährige Schauspieler starb jedoch Ende 2023 an den Folgen einer Krebserkrankung.

Wie die Zukunft von White Tiger im MCU nach dem Tod von Reyes aussieht, ist aktuell nicht bekannt.

Neben Serien wie Daredevil: Born Again stehen aber schon die nächsten Marvel-Blockbuster in den Startlöchern. Bereits am 13. Februar 2025 tritt Sam Wilson (Anthony Mackie) in Captain America: Brave New World in die Fußstapfen von Steve Rogers.

Während Bucky Barnes (Sebastian Stan) und Yelena Belova (Florence Pugh) mit ihrer eigenen Heldengruppe Thunderbolts am 30. April 2025 die deutschen Leinwände unsicher machen.