17 Jahre nach Iron Man feiert der allererste Marvel-Schurke jetzt sein Comeback

Faran Tahir soll in der neuen Solo-Serie für Paul Bettany als Vision in der Rolle von Raza zurückkehren. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Erinnert ihr euch noch an den allerersten Schurken des Marvel Cinematic Universe? Und nein, damit ist nicht Jeff Bridges in der Rolle von Obadiah Stane gemeint. Tatsächlich tritt Faran Tahir als Raza in Iron Man von 2008 noch vor Tony Starks Mentor auf den Plan.

Jetzt – ganze 17 Jahre später – soll Raza sein MCU-Comeback feiern. Wie Deadline berichtet, wurde Faran Tahir für die neue TV-Serie Vision Quest gecastet, die als Spin-off zu WandaVision fungiert.

Die Nachricht kommt durchaus überraschend. Denn in Iron Man wurde eigentlich impliziert, dass Raza auf den Befehl von Obadiah Stane ermordet wird. Aber wie wir alle wissen, stirbt in Comics und deren Verfilmungen niemand so richtig (außer vielleicht Onkel Ben).

2:31 Iron Man - Der offizielle Trailer zum ersten Solo-Abenteuer von Robert Downey Jr.

Autoplay

Welche Rolle spielt Raza in Vision Quest?

Was für eine Rolle Raza in Vision Quest spielen soll, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Die neue Serie wird als Finale der Trilogie, die sich aus WandaVision und Agatha All Along zusammensetzt, bezeichnet. Dafür sitzt Terry Matalas (Staffel 3 von Star Trek: Picard) als Showrunner am Steuer.

Spannend dürfte hier werden, wie sich Vision Quest mit Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings verknüpft: Raza ist, beziehungsweise war, ein Anführer einer Terrorzelle der Geheimorganisation Die Zehn Ringe. Das Konzept wurde aber erst durch Iron Man 3 und dann auch nochmal Shang-Chi auf den Kopf gestellt.

Vision Quest soll Anfang 2025 gefilmt werden und irgendwann 2026 bei Disney Plus starten. Natürlich wird Paul Bettany als Android zurückkehren, mehr Details zur Story lassen momentan noch auf sich warten.

Mehr neue (alte) Schurken für Marvels Zukunft

Übrigens soll eine weitere Marvel-Serie, die bereits 2025 erscheint, sich ebenfalls eng mit Iron Man von 2008 verknüpfen: Berichten zufolge wird Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story) in Ironheart als Zeke Stane und damit dem Sohn von Obadiah Stane auftreten. Offiziell bestätigt ist das allerdings nicht!

Darauf dürften wir spätestens ab dem 24. Juni 2025 die Antwort bekommen, sobald Ironheart mit Dominique Thorne in der Rolle von Riri Williams an den Start geht.

1:58 Disney Plus gibt einen Ausblick auf 2025 - mit Szenen aus Andor: Staffel 2 und Ironheart

Im nächsten Kinofilm des Marvel Cinematic Universe gibt es außerdem ein weiteres Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Für Captain America: Brave New World kehrt Tim Blake Nelson als Hulk-Schurke Samuel Sterns a.k.a. The Leader zurück. Zuvor feierte bereits Tim Roth in der Rolle von Emil Blonsky a.k.a. The Abomination in der She-Hulk-Serie sein Comeback.

Für Avengers 5 und 6 greift Marvel übrigens ebenfalls auf vertraute Gesichter zurück: In Doomsday und Secret Wars tritt Robert Downey Jr. auf – allerdings nicht als Iron Man, sondern in der Rolle des Bösewichts Doctor Doom. Chris Evans soll ebenfalls zurückkehren, aber nicht als Captain America.

Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.