Echte Stunts, weniger CGI: Marvel will 2025 einen der größten Kritikpunkte der Fans aufgreifen

Bucky Barnes (Sebastian Stan) machte sich als Winter Soldier erst einen Ruf als Schurke und wechselte dann zur guten Seite. Bildquelle: Marvel Studios / Disney

In den letzten Jahren schlägt ein Kritikpunkt unter Superhelden-Fans immer wieder auf: Es wird einfach zu viel CGI verwendet! Dadurch wirken die Szenen oftmals überzogen und weniger glaubhaft.

Auch Madame Web, der Marvel-Film von Sony, legte laut der Hauptdarstellerin Dakota Johnson zu viel Wert auf Bluescreens und Fake-Explosionen.

Das möchte Marvel anscheinend in Zukunft wieder ändern - zumindest in einem der nächsten Blockbuster. In einem Interview verrät der Winter Soldier (Sebastian Stan) höchstpersönlich, dass Thunderbolts* »sein eigenes Ding macht.«

(Echte) explodierende Trucks und richtige Stunts

Gegenüber Deadline gibt Sebastian Stan preis, dass »tatsächlich viele Dinge im Film praktisch gemacht wurden.« Ferner führt der 42-jährige Darsteller aus:

Es ist ein bisschen wie in The Breakfast Club. Der Film hat seine eigene Atmosphäre, ist witzig und real. Wir haben echte Stunts gemacht, z.B. wenn ein Truck in die Luft fliegt, ist es [wirklich] ein Truck, der in die Luft fliegt. Es ist kein CGI. Marvel wollte wirklich, dass der Film etwas Eigenes hat - es gab viele Dinge im Film, die wirklich praktisch gemacht wurden. Ich glaube, das kommt gut an, denn die Leute sind einfach schlau. Ich glaube, das Publikum weiß es einfach.«

Damit dürfte Marvel - mit der richtigen Umsetzung - seine Fans zumindest in dieser Hinsicht wieder glücklicher machen.

Was wir bis jetzt zu Thunderbolts* wissen

Am 1. Mai 2025 erscheint Thunderbolts* hierzulande in den Kinos. Die Regie übernimmt Jake Schreier, der bekannt ist für Projekte wie Margos Spuren oder Beef.

Worum geht’s? Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfuß) bildet ihr eigenes Superhelden-Team für eine geheime Mission. Das besteht aber nicht wirklich aus heldenhaften Mitgliedern, sondern eher aus Anti-Helden und ehemaligen Schurken.

3:47 Thunderbolts: Im Trailer zum neuen Marvel-Film 2025 ist Bucky (fast) wieder ganz der Alte

Autoplay

Die Gruppe setzt sich aus folgenden Charakteren zusammen:

Bucky Barnes alias Winter Soldier (Sebastian Stan)

Yelena Belova alias Black Widow (Florence Pugh)

Alexei Shostakov alias Red Guardian (David Harbour)

John Walker alias U.S. Agent (Whatt Russell)

Ava Starr alias Ghost (Hannah John-Kamen)

Antonia Dreykov alias Tasmaster (Olga Kurylenko)

Falls ihr mehr über die bunte Truppe erfahren möchtet: Wir haben euch alle Mitglieder, inklusive ihrer Fähigkeiten und woher ihr sie kennt, bereits vorgestellt.

In den Comics wird die Crew übrigens von General Thaddeus »Thunderbolt« Ross angeführt. Der wird aktuell im Marvel-Universum von Harrison Ford verkörpert und ist sowohl in Captain America: Brave New World als auch in Thunderbolts* zu sehen.

In Thunderbolts* erwartet uns im Mai 2025 aber noch Marvels eigener Superman mit einem fiesen Twist. The Sentry ist ein Superheld, mit dem man sich lieber nicht anlegt. Mehr dazu findet ihr im oben verlinkten Artikel.