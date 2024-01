Dark and Darker: Von Steam verbanntes »Fantasy-Tarkov« erringt entscheidenden Sieg vor Gericht

Dark and Darker ist seiner Rückkehr auf Steam einen Schritt näher.

Dark and Darker galt einer der größten Überraschungshits der Jahre 2022 und 2023: Während diverser Play Tests auf Steam spielten Hunderttausende Spielerinnen und Spieler das Fantasy-Tarkov, in dem ihr euch durch dunkle Verliese kämpft und am Ende mit möglichst viel Beute wieder entkommen müsst.

Doch kurz vor dem geplanten Release kam es zu Problemen: Der koreanische Gaming-Riese Nexon, für den einige der Entwickler von Dark and Darker zuvor gearbeitet hatten, behauptete, dass das Spiel auf gestohlenem Code basiert und erwirkte im März 2023 damit die Verbannung von Steam.

Im Rechtsstreit zwischen den Spieleentwicklern von Nexon und Ironmace gibt es nun einen ersten Triumph für die Entwickler des Indie-Hits zu vermelden.

Keine Verletzung des Urheberrechts

Wie Ironmace jetzt via Discord bekannt gegeben hat, wurde von Nexon eine einstweilige Verfügung beantragt, um den weiteren Betrieb des Spiels, das seit einigen Monaten über einen eigenen Launcher im Early Access spielbar ist, zu unterbinden.

Diese wurde jedoch vom Gericht abgewiesen:

Gestern wurde der Antrag von Nexon auf eine einstweilige Verfügung gegen Ironmace wegen Verletzung von Geschäftsgeheimnissen und Urheberrechten abgelehnt. Das Gericht stellte fest, dass »das Spiel von Ironmace nicht gegen die Urheberrechte oder Geschäftsgeheimnisse von Nexon verstößt« und akzeptierte daher nicht die Behauptungen und Verdächtigungen, dass Dark and Darker unter Verwendung der Geschäftsgeheimnisse von Nexon entwickelt wurde und gegen dessen Urheberrechte verstoße. Das Gericht stellte außerdem fest, dass die Behauptungen und Beweise von Nexon nicht ausreichten, um den Betrieb von Dark and Darker zu stoppen.

Trotz des Gerichtserfolgs ist Ironmace mit dem bisherigen Verlauf des Verfahrens unzufrieden, denn Nexon hat sein eigenes Spiel, einen Prototyp namens P3, von dem Ironmace angeblich gestohlen haben soll, bis heute nicht als Beweismittel vor Gericht präsentiert.

Dies soll nun im folgenden Hauptverfahren geschehen, dem Ironmace optimistisch entgegenblickt:

Eine vollständige und gründliche Beweisanhörung wird die Wahrheit über die Ungerechtigkeit der Behauptungen von Nexon und die Unschuld von Ironmace ans Licht bringen.

Sollte Ironmace auch dort siegreich sein, dürfte der Rückkehr von Dark and Darker auf Steam nichts mehr im Wege stehen.