Dungeonborne ist wie Escape from Tarkov mit Rittern und Magie und schon diese Woche auf Steam spielbar

Dungeonborne will als Escape from Tarkov mit Fantasy-Setting Steam erobern.

Nachdem das koreanische Fantasy-Tarkov Dark and Darker wegen Urheberrechtsproblemen von Steam verbannt wurde, will mit Dungeonborne ein neuer Rivale das erste große Extraction-Spiel mit Rittern und Magiern werden. Ob das düstere Multiplayer-Spiel mit der beeindruckenden Unreal-Engine-5-Grafik gelingt, könnt ihr diese Woche schon selbst ausprobieren.

Das erwartet euch im Fantasy-Tarkov Dungeonborne

Was ist das für ein Spiel? Dungeonborne will den klassischen Dungeon Crawler neu definieren, indem es die klassische Suche nach Loot mit Extraction-Gameplay anreichert. Konkret bedeutet das: Ihr werdet in einen Dungeon geworfen, müsst diesen nach Beute durchsuchen und euch in Kämpfen mit Monstern und anderen Spielern messen.

Die größte Herausforderung besteht, ganz wie in Hunt: Showdown und Escape from Tarkov darin, rechtzeitig das Level mit den gefundenen Wertsachen wieder zu verlassen - im Trailer bekommt ihr einen ersten Eindruck vom Gameplay und seht einige Ausschnitte aus Kämpfen:

2:43 Dungeonborne: Im Trailer zum Fantasy-Tarkov lässt die Unreal Engine 5 die Muskeln spielen

Die weiteren wichtigen Gameplay-Elemente bekommt ihr in der folgenden Schnellübersicht:

Es soll viele verschiedene Klassen geben : Neben Rittern, Bogenschützen und Schurken etwa auch Cryomancer, die ihre Feinde in Eis hüllen, oder Pyromancer, die Feuer auf ihre Gegner regnen lassen.

: Neben Rittern, Bogenschützen und Schurken etwa auch Cryomancer, die ihre Feinde in Eis hüllen, oder Pyromancer, die Feuer auf ihre Gegner regnen lassen. Komplexes Kampfsystem : In den Kämpfen soll gut getimtes Parieren, Blocken und Kontern eine essenzielle Rolle spielen.

: In den Kämpfen soll gut getimtes Parieren, Blocken und Kontern eine essenzielle Rolle spielen. Beute spielt eine wichtige Rolle : Ihr könnt eure geplünderten Schätze im Ingame-Auktionshaus verkaufen oder sie selbst im nächsten Dungeon-Ausflug nutzen.

: Ihr könnt eure geplünderten Schätze im Ingame-Auktionshaus verkaufen oder sie selbst im nächsten Dungeon-Ausflug nutzen. Crafting mit an Bord: Ihr könnt eure gefundene und gekaufte Ausrüstung mit Edelsteinen aufwerten und so gezielt an eurem Build basteln.

Falls ihr euch jetzt selbst mal in die schicken Dungeons trauen wollt, solltet ihr am 2. Februar die Steam-Shop-Seite besuchen. Denn bereits diesen Freitag startet im Rahmen des Steam Next Fest die offene Alpha von Dungeonborne, für die ihr euch dann dort einen Zugang sichern könnt.

Entwickler Mithril Interactive möchte euer Feedback nutzen, um das Spiel weiter zu verbessern und an die Wünsche der Community anzupassen.