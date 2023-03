Dark and Darker von Steam verschwunden: Was ist los beim jüngsten Twitch-Liebling?

DU. KANNST. NICHT. VORBEIII.

Dark and Darker ist von Steam verschwunden. Für Fans des ungewöhnlichen Extraction-Shooter ein herber Rückschlag, nachdem der Titel von Ironmace schon lange vor seinem finalen Release tausende Spieler auf Steam und Twitch begeisterte und sogar zwischenzeitlich an Call of Duty: Modern Warfare 2 und Elden Ring vorbeizog.

Düstere Zeiten für Dark and Darker

Doch warum ist Dark and Darker jetzt nicht mehr auf Steam verfügbar? Allem Anschein nach steckt dahinter eine Unterlassungsaufforderung, mit der sich die Entwickler von Ironmace konfrontiert sehen. Zuvor gab es bereits Vorwürfe und eine polizeiliche Untersuchung, die das Studio in keinem allzu guten Licht dastehen lassen.

So wird Ironmace vorgeworfen, bei Nexon Ideen und Assets geklaut zu haben: Der Gründer Studios war zuvor mit einem Großteil seiner Entwickler bei Nexon angestellt und wirkte an einem mittlerweile eingestellten Projekt namens P3 mit, dem Dark and Darker ziemlich genau entsprechen soll.

Schon 2021 hatte Nexon Ironmace wegen unlauteren Wettbewerbs angezeigt, im März 2023 kam es dann zu einer Durchsuchung des Entwicklerstudios durch die südkoreanischen Polizeibehörden. Jetzt kam es wohl zu einer Unterlassungsaufforderung seitens Nexon, die zur Entfernung von Dark and Darker auf Steam geführt haben soll. Auf Reddit und Discord äußern sich die Entwickler von Ironmace dazu wie folgt:

An alle unsere Fans: Wir haben vor Kurzem eine Unterlassungsaufforderung und eine DMCA-Abmahnung von Nexon in Bezug auf Dark and Darker bekommen, die auf verzerrten Anschuldigungen basieren. Wir arbeiten aktuell mit unserer Rechtsabteilung zusammen, um dieses Problem bestmöglich zu beseitigen. Aufgrund der sensiblen rechtlichen Lage, müssen wir unsere Aussagen umsichtig formulieren, um unsere momentane Situation nicht weiter zu gefährden. Wir bitten um euer Verständnis, während wir daran arbeiten, das Spiel so schnell wie möglich wieder verfügbar zu machen. [...]

In den Fußstapfen von Escape from Tarkov

Was für ein Spiel ist Dark and Darker überhaupt? Dark and Darker setzt auf ein mittelalterliches Fantasy-Setting, das dabei an Extraction-Shooter wie Escape from Tarkov erinnert: Teams von bis zu drei Spielern streiten sich um Loot - wer während einer laufenden Runde stirbt, verliert all seine Ausrüstung und Beute. Gameplay dazu könnt ihr euch in dem folgenden Trailer ansehen:

2:06 Dark and Darker: Der düstere PvP-Dungeoncrawler erklärt sein Gameplay im Trailer

Großer Hit auf Twitch und Steam: Dabei begeisterte Dark & Darker schon als Demo auf Steam hunderttausende Spieler und auf Twitch bis zu 265.000 Zuschauer gleichzeitig. Für April 2023 war ein weiterer Playtest angekündigt und ein Release für Ende des Jahres geplant.

Ob es dabei bleibt, ist im Angesicht der aktuellen Entwicklungen allerdings fragwürdig. Im Moment ist Dark and Darker nicht auf Steam oder sonst irgendeiner Plattform verfügbar. Mehr zu Dark and Darker könnt ihr in unseren Artikeln zu dem Thema nachlesen:

Was haltet ihr von der aktuellen Kontroverse um Dark and Darker und den Anschuldigungen gegenüber dem Entwicklerstudio Ironmace? Habt ihr das Extraction-Shooter-ähnliche Spiel bereits als Demo ausprobiert? Wenn ja: Wie gut hat es euch bisher gefallen und was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr gegenüber der finalen Version des Spiels? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!