Von Steam verbanntes Dark and Darker hat bittersüße Nachrichten zum Early Access

Ironmace muss die Fans von Dark and Darker noch eine Weile länger im Dunkeln lassen.

Noch bevor der Early Access starten konnte, hat Valve das Fantasy-Extraktionsspiel Dark and Darker von Steam entfernt. Der Publisher Nexon erhebt schwere Vorwürfe gegen den Entwickler Ironmace, Urheberrechtsverletzungen stehen im Raum.

Ironmace bot den Unterstützern Rückerstattungen an, die viele aber nicht wollten. Nun hat sich der Entwickler erneut an die wartende Community gewandt, mit einer unerfreulichen (und zugleich hoffnungsvollen) Nachricht für die Zukunft.

Early Access verschoben

Dark and Darker soll nun ein wenig später als geplant in den Early Access gehen. Das ist zwar eine schlechte Nachricht, aber mit einem optimistischen Unterton. Immerhin scheinen die Entwickler weiterhin daran zu glauben, dass sich die Situation mit Nexon und Valve doch noch klären wird. Dark and Darker soll so bald wie möglich erscheinen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Stellungnahme wurde auf dem offiziellen Discord-Kanal veröffentlicht, der fast eine halbe Million Nutzer versammelt.

Hier lest ihr die Stellungnahme auf Deutsch:

Wir hassen es wirklich, nicht so frei kommunizieren zu können, wie wir es normalerweise tun, aber aufgrund der sensiblen Natur unserer aktuellen Situation können wir im Moment nicht allzu viele Informationen preisgeben. Ich weiß, dass dies nicht die Ankündigung ist, die jeder hören wollte, aber wir mussten unsere Fans wissen lassen, dass sich die Veröffentlichung im Early Access ein wenig verzögert hat. Ihr sollt wissen, dass wir an einer Menge Dinge arbeiten, um sicherzustellen, dass das Spiel so schnell wie möglich veröffentlicht wird. Wir bitten euch alle, noch ein wenig durchzuhalten.

2:06 Dark and Darker: Der düstere PvP-Dungeoncrawler erklärt sein Gameplay im Trailer

Aufgrund der heiklen Lage äußerte sich der Entwickler zuletzt kaum zur Zukunft von Dark and Darker. Vieles hängt davon ab, wie sich die rechtliche Situation entwickelt. Zuletzt wurde lediglich über einen Anwalt gesprochen und Forderungen an Steam-Betreiber Valve gestellt. In der Zwischenzeit wendet das Studio ausgefallene Tricks an, damit Spielerinnen und Spieler trotz des Steam-Banns zocken können:

Dark and Darker Damit der Playtest trotz Steam-Verbannung erscheint, werden die Entwickler altmodisch von Alexander Bernhardt

Valve hatte Dark and Darker von Steam entfernt, nachdem Publisher Nexon einigen Mitarbeitern von Ironmace vorwarf, Ideen, Konzepte und Assets gestohlen zu haben.

Wann genau das Spiel nun erscheinen wird und ob überhaupt, bleibt auch nach dem neuen Statement ungewiss. Wir halten euch wie gewohnt auf dem Laufenden.