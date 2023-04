Halt stop! Wir wollen euer Geld nicht.

Ironmace, den Entwicklern des Rollenspiels Dark and Darker, wurde vorgeworfen, Ideen und Assets gestohlen zu haben, worauf das Spiel von Steam entfernt wurde. Um einen Rechtsstreit zu finanzieren, rief einer der Entwickler zum Spenden via Kickstarter auf. Nun möchte Ironmace die gesammelten Spenden zurückgeben. Doch einige Fans sind damit nicht einverstanden.

Ich habe nicht nach einer Rückerstattung gefragt

Diese und ähnliche Antworten findet man auf Reddit bezüglich der Ankündigung, dass man bei Ironmace die gesammelten Spenden zurückzahlen wolle. Das verdeutlicht den Rückhalt einiger Fans, die nach der erfolgreichen Demo wirklich Lust auf das Spiel haben und alles tun um den Release zu ermöglichen.

Warum soll das Geld zurückerstattet werden?

Es gibt keine offizielle Stellungnahme, die Aufschluss über die Beweggründe der Rückerstattung gibt. Fans des Spiels haben jedoch drei Theorien aufgestellt:

Ironmace möchte keine Spenden : Der Spendenaufruf war ungeplant und stammte nur von einem Mitglied des Entwicklerstudios. Durch die Rückerstattung möchte man die Ursprungssituation wiederherstellen.

: Der Spendenaufruf war ungeplant und stammte nur von einem Mitglied des Entwicklerstudios. Durch die Rückerstattung möchte man die Ursprungssituation wiederherstellen. Rechtliche Schwierigkeiten : Man möchte durch die Rückerstattung rechtlichen Konsequenzen aus dem Weg gehen.

: Man möchte durch die Rückerstattung rechtlichen Konsequenzen aus dem Weg gehen. Baldiger Release: Man konnte sich einigen und das Spiel erscheint bald.

Im besten Fall haben die Fans mit ihrer letzten Theorie recht und Dark and Darker erscheint in absehbarer Zeit, oder zumindest überhaupt irgendwann.

Welche Theorie der Fans haltet ihr für am wahrscheinlichsten? Habt ihr Lust auf Dark and Darker? Würdet ihr eure Spenden auch nicht wieder haben wollen? Schreibt's in die Kommentare!