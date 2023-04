Dark and Darker: Damit der Playtest trotz Steam-Verbannung erscheint, werden die Entwickler altmodisch

Da hat das Dark and Darker-Studio Ironmace wohl einen alten Piratenschatz ausgegraben.

Der ungewöhnliche Dungeon Crawler Dark and Darker war nach der ersten Steam-Demo äußerst beliebt, da wurde gleich noch ein zweiter Playtest versprochen. Jetzt ist das düstere Fantasy-Spiel aber aufgrund eines Rechtsstreits von Steam verschwunden. Damit gespannte Fans aber trotzdem nochmal reinschnuppern können, soll nun der zweite Playtest auf eine altbewährte Weise an die Spieler gehen – mit Betonung auf alt .

Ihr könnt euch die Version von Dark and Darker nämlich nun per Torrent herunterladen. Falls ihr nun arrrrgwöhnisch dreinblickt, erklären wir euch kurz, was es damit auf sich hat und wieso in diesem Satz ein Piraten-Wortspiel steckt.

Was ist Torrent?

Die Datei-Art war Anfang der 2000er sehr verbreitet, um illegal kostenlos Filme und andere Dateien zu erhalten. Dabei werden die gewünschten Files nicht nur von einer Quelle entzogen, sondern von mehreren. Die werden auch gerne seeds , also Samen genannt. Sobald der Download startet, lädt sich auch zusätzlich ein weiterer seed vom eigenen PC hoch. Je mehr seeds im Umlauf sind, desto schneller läuft der Download.

Bei illegalen Dateien macht man sich jedoch strafbar, da der eigene seed zur Verbreitung beiträgt und man damit die Dateien selbst teilt. Solange die Dateien aber nicht illegal sind, müsst ihr nichts befürchten – dann ist es nur eine bestimmte Art, Dateien zu teilen.

2:06 Dark and Darker: Der düstere PvP-Dungeoncrawler erklärt sein Gameplay im Trailer

Die Community ist amüsiert

Auf Reddit loben die Spieler das Entwicklungsteam, da es trotz des andauernden Rechtsstreits das Versprechen eines zweiten Playtests hält. Der User kaleoh schreibt:

Das ist die größte Hingabe, die ich je von einem Studio gesehen habe. Das ist einfach das beste verdammte Ding der Welt. Ich kann nicht glauben, dass sie die Deadline trotz all der rechtlichen Probleme rund um das Studio eingehalten haben. Absolute Legenden.

Dagegen zieht throvwitalot mit seinem Meme den Vergleich zur Piraten-Legende Captain Jack Sparrow:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

FunLogical7735 kann kaum glauben, wie viel im Playtest drinsteckt:

Mit all dem Drama außerhalb der Entwicklung, den Höhen und Tiefen auf Steam, ist die Menge an neuen Inhalten im Playtest nach nur wenigen Monaten einfach beeindruckend.

Wenn ihr mehr zum Playtest erfahren wollt, hält euch das Studio Ironmace auf ihrem offiziellen Twitter-Kanal auf dem Laufenden.

Was haltet ihr von der Aktion, den Playtest per Torrent zu veröffentlichen? Werdet oder habt ihr bereits das Spiel auf diese Art und Weise heruntergeladen oder wartet ihr darauf, dass Dark and Darker früher oder später doch noch die Rückkehr auf Steam schafft? Oder wäre euch eine andere Plattform lieber? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!