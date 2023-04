Der Streit um Dark and Darker auf Steam geht in die nächste Runde.

Das Drama um Dark and Darker nimmt weiter seinen Lauf. Nachdem der südkoreanische Publisher Nexon schwere Vorwürfe gegen das Indie-Studio Ironmace erhob, entfernte Valve das Fantasy-Spiel aus dem Shop. Jetzt wendet sich Ironmace über einen Anwalt an den Steam-Betreiber und fordert die Wiederaufnahme.

Wir fassen zusammen, was sich neuerlich in dem Fall ereignete. Falls ihr einen Überblick über die vorangegangenen Geschehnisse braucht oder euer Wissen auffrischen wollt, gibt's hier die Kurzfassung zu Dark & Darker vs. Nexon.

Das fordert Ironmace von Valve

Nexon erstattete Anzeige in Südkorea gegen Ironmace, da sie dem Studio den Diebstahl von Ideen, Konzepten und Assets aus einem Projekt namens P3 vorwerfen, für das jetzige Ironmace-Mitarbeiter früher tätig waren. Das führte sogar zu einer Razzia, wobei laut Ironmace nichts gefunden wurde. Außerdem sorgte eine sogenannte Takedown Notice dafür, dass Valve das Spiel aus dem Steam-Shop entfernte.

Jetzt wendet sich Ironmace per Anwalt an Valve, um das an Escape from Tarkov und Hunt Showdown erinnernde Fantasy-Spiel zurück auf Steam zu bringen. In dem Schreiben, das Gamesradar vorliegt, bezeichnet dieser die Vorwürfe als haltlos:

Die Takedown Notice stützt sich auf völlig unbegründete Behauptungen und enthält wissentlich falsche Angaben darüber, dass Dark und Darker die Urheberrechte von Nexon verletze.

Die Vorwürfe seien nichts weiter als wettbewerbsfeindliche Schikanen, die darauf abzielen, ein kleines Indie-Studio aus dem Geschäft zu drängen .

Ferner bezogen sich die Vorwürfe auf ein hypothetisches Spiel, das Nexon nie produziert habe und daher nicht existiere .

Wie Dark and Darker aussieht und sich spielt, verdeutlicht der Trailer:

Der Anwalt von Ironmace argumentiert weiter, die Begründung des Publishers sei rechtlich löchrig:

Nexon behauptet, "einzigartige Konzepte, Genres, Handlungen, Handlungsstränge, Charaktere und Pläne für das Spiel" entwickelt zu haben – fast nichts davon unterliegt dem Urheberrechtsschutz. Während die tatsächliche Ausgestaltung der Handlung, des Handlungsstrangs und der Charaktere sicherlich schützenswert sein mag, schützt das Urheberrecht keine Konzepte.

Er schließt seine Argumentation mit der Aussage: Nexon hat bestenfalls eine Handvoll nicht schutzfähiger Elemente genommen und sie zusammengeschustert, um die Illusion einer Urheberrechtsverletzung zu erzeugen.

Daher appeliert er im Namen von Ironmace an Valve, Dark and Darker zurück in den Steam-Shop zu holen. Ob es dazu kommt oder das Drama weiter seinen Lauf nimmt, muss die Zeit zeigen. Es wirkt aber so, als wäre der Streit noch nicht an seinem Ende angelangt.

Mehr von einem der besten Extraction-Shooter findet ihr in den Artikeln oben.

Das junge Genre könnte weiterhin Nachwuchs vertragen. Dark and Darker kam bereits vor Release sehr gut an und erreichte ein großes Publikum. Bleibt zu hoffen, dass der Streit für uns Spielerinnen und Spieler ein positives Ende nimmt.