Dark Messiah of Might + Magic mit Raytracing lässt uns von einem richtigen Remake träumen

Die Lichteffekte sahen in Dark Messiah of Might & Magic nie schöner aus.

17 lange Jahre ist es her, dass Dark Messiah of Might & Magic das Licht der Welt erblickte. Das sieht man dem Titel mittlerweile auch an, grafisch ist es aus heutiger Sicht alles andere als opulent. Die Modder-Gruppe wiltOS unter der Führung von David Wiltos will dem aber entgegenwirken.

Im folgenden Video zeigen die Modder ihre aktuellen Erfolge, Raytracing ins Spiel zu bringen. Wo die Lichteffekte nun sehr schick aussehen, sind die Texturen natürlich noch immer auf dem Stand von 2006. Trotzdem lässt das Gezeigte den Wunsch eines Remakes oder Sequels bei uns aufkommen!

Die Raytracing-Implementierung war wohl eine ganze Menge Arbeit. Das Spiel musste nämlich dafür in DirectX 7 funktionieren, was jedoch damit anfangs ständig abstürzte. Also habe ich getan, was jeder andere vernünftige Mensch tun würde: das Spiel mit DX7 zum Laufen bringen! , so Wiltos auf moddb.

Fertig ist die Mod aber noch nicht, das Video macht anfangs deutlich, dass es sich bisher um ein Proof of Concept handelt.

Das ist noch nicht alles

David Wiltos ist aber noch lange nicht am Ende mit Dark Messiah. Ursprünglich wollte er einen Koop-Modus ermöglichen, dafür mussten aber umfassendere Mod-Tools her. Das Ziel kam also zustande, ein voll funktionsfähiges Software Development Kit herzustellen - auch für andere Modder da draußen.

Sogar Rechteinhaber Ubisoft zeigt sich begeistert vom Projekt: Laut Wiltos will Ubisoft keine Einschränkungen machen, damit die Community den vollen Wert der Arbeit, die hier hineingesteckt wird, zu schätzen weiß.

Das Team sucht aktuell noch weitere Unterstützer, unter anderem 3D-Modellierer, Künstler und Spieletester.

Was haltet ihr von dem Projekt? Würdet ihr Dark Messiah of Might & Magic mit einer Koop-Mod erneut herauskramen oder werdet ihr euch erst wieder den Orks stellen, wenn vielleicht irgendwann ein Remake erscheint? Oder doch lieber eine Fortsetzung? Schreibt uns eure Gedanken in die Kommentare, wir sind gespannt!