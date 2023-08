Großer Strategie-Sale bei Steam: Heute geht's los, hier die wichtigsten Spiele

Auf Steam werden noch heute viele Strategiespiele reduziert.

Wohlan, werte Strateginnen und Strategen! Auf Steam wird bald ein Pfeilhagel aus Rabatten auf uns niedergehen, und darauf sollten wir uns gut vorbereiten. Immerhin sind Vorbereitung und Weitsicht die schärfsten Klingen im Arsenal jedes erfolgreichen Feldherren.

Der nächste große Steam Sale steht vor der Tür und dreht sich komplett um das Genre, das sich auf dem PC am wohlsten fühlt. Hier werden reihenweise Strategiespiele günstig angeboten und darunter sind ein paar wahre Schätze.

Wir geben euch die komplette Übersicht, sodass ihr euren Schlachtplan perfekt zurechtlegen könnt.

Wann geht's los?

Eine ganze Woche wird auf Steam das Strategie Festival gefeiert und bewirft zahlreiche Genre-Vertreter mit Rabatten. Auch Demos soll es zu einigen noch unveröffentlichten Spielen geben.

Start: Am 28. August 2023 um 19 Uhr

Am 28. August 2023 um 19 Uhr Ende: Am 4. September 2023 um 19 Uhr

Welche Spiele sind reduziert?

Über die exakten Angebote ist aktuell noch nichts bekannt, aber wir kennen auf jeden Fall schon eine ganze Reihe an Spielen, die in dieser Strategie-Woche runtergesetzt werden. Es gibt auch einen Trailer, in dem ihr euch eine große Auswahl an reduzierten Spielen ansehen könnt:

0:57 Steam kündigt großen Strategie-Sale an: Hier die ersten bestätigten Angebote im Video

Und falls ihr schonmal eine kleine Vorauswahl an garantiert lohnenswerten Titel haben wollt, die im großen Sale reduziert werden, findet ihr hier ebenfalls Antworten:

Battle Brothers: Als Söldnerhauptmann zieht ihr durch eine düstere Fantasywelt und heuert neue Streiter an, bevor ihr in extrem anspruchsvolle Rundengefechte zieht.

Old World: Eine spannender Civilization-Konkurrent, der sich vollständig auf die Antike fokussiert. Eine famose Mischung aus rundenbasierter Globalstrategie und rollenspielartiger Familienverwaltung.

Call to Arms: Gates of Hell - Ostfront: Eines der derzeit besten Echtzeit-Strategiespiele im Zweiten Weltkrieg, das großen Wert auf eine realistische Simulation des Schlachtgeschehens legt.

Dune: Spice Wars: Als Anführer einer der ikonischen Adelsfamilien der populären Buchvorlage ringt ihr in diesem Globalstrategie-Spiel in Echtzeit um die Kontrolle über den Wüstenplaneten Arrakis und vor allem um dessen wertvollen Spice-Vorkommen.

Crusader Kings 3: Ein wahrer Strategie-Hit, bei dem die Grenzen zum Rollenspiel fließend sind. Ihr erlebt abenteuerliche Geschichten mit eurem ausgewählten Herrscher und führt eure eigene Dynastie durchs Mittelalter.

Phoenix Point: Eine der besten XCOM-Alternativen, die viel von dem beinhaltet, was das Rundentaktik-Spiel bis heute so populär macht, mit Fahrzeugen und einem Präzisionsmodus aber auch noch ein paar Features mehr bietet.

Übrigens werden auch in diesem Strategie-Sale nicht ausnahmslos lupenreine Strategiespiele angeboten. Es gibt auch ein paar strategische Rollenspiele, wie beispielsweise Solasta: Crown of the Magister oder Pillars of Eternity: Deadfire.

Freut ihr euch bereits auf das große Strategiefestival bei Steam und habt ihr womöglich schon ein oder gar zwei Titel ins Auge gefasst, die ihr euch auf jeden Fall zulegen wollt? Gibt es Strategiespiele, bei denen ihr hofft, dass sie noch runtergesetzt werden? Oder ist dieses Mal garantiert nichts für euch dabei? Schreibt es in die Kommentare!