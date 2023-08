Patch 2 für Baldur's Gate 3 ist näher als gedacht und erfüllt gleich mehrere Fan-Wünsche

Mit Patch 2 soll vor allem der dritte Akt von Baldur's Gate 3 deutlich verbessert werden.

Seit dem finalen Release von Baldur's Gate 3 haben die Entwickler bereits einige kleinere Updates, sowie den großen Patch 1 veröffentlicht. Nachdem bisher vor allem Bugs gefixt wurden, soll das nächste Update substantiellere Änderungen bringen. Nun skizziert Larian, was uns genau erwartet und verspricht, dass Patch 2 gleich um die Ecke ist.

Wann kommt Patch 2?

Ein genaues Datum oder einen Zeitraum liefern die Entwickler uns noch nicht, es bleibt bei der Ecken-Formulierung. Da die Inhalte des Updates aber anscheinend schon zum größten Teil feststehen, sollte es wirklich nicht mehr lange dauern.

Was steckt in Patch 2?

Das große Update soll Baldur's Gate 3 in drei verschiedenen Bereichen deutlich verbessern. Folgende Änderungen sind geplant:

Performance

Während Akt 1 und 2 bei den allermeisten Spielerinnen und Spielern recht rund liefert, kam es in der Stadt von Baldur's Gate 3 immer wieder zu Problemen mit der Performance.

Patch 2 soll hier aushelfen, und bringt wesentliche Performance-Verbesserungen für das ganze Spiel, vor allem aber für Akt 3. Auch nach dem Patch will man weiter daran arbeiten, die Leistung in diesem Teil des Spiels mit neuer Technologie zu verbessern.

34:09 Baldur's Gate 3 - Test-Video zum Rollenspiel-Meisterwerk

Bugs

In Patch 2 werden wieder zahlreiche Bugs beseitigt. Auch hier konzentrieren sich die Entwickler auf Akt 3, in dem bisher noch die meisten Fehler zu finden waren. Dringend benötigte Verbesserungen sollen weiterhin auch zwischen den großen Updates per Hotfix geliefert werden.

So werden Fehler bei den Begleitern behoben, die dazu führten, dass Charaktere nicht auf bestimmte Ereignisse in der Welt reagierten (beispielsweise bei Minthara). Entgegen der Annahme mancher Fans, es würde sich um gestrichene Inhalte handeln, sind nämlich hierfür auch Bugs verantwortlich.

Spieler-Erfahrung

Hinter diesem eher sperrigen Begriff verstecken sich die größten Änderungen. Nachdem viele Fans sich darüber gewundert hatten, dass offenbar eine große Menge angedachter Inhalte es nicht ins Spiel schaffte, kehrt zumindest Manches zurück.

Zunächst stellen die Entwickler aber klar, dass einige der per Datamining entdeckten Inhalte niemals im Spiel landen. Es seien Dinge, die für das Spiel einfach nicht funktionieren . Doch ein Fan-Wunsch soll nun erfüllt werden:

Wir haben damit angefangen, die Epiloge zu erweitern und ihr seht die ersten Ergebnisse in Patch 2 mit der Ergänzung von einem neuen Ende mit Karlach. Es ist feurig, ergreifend und gibt ihr das Ende, das sie verdient.

Wie geht es weiter?

Zuletzt skizzieren die Entwickler auch ihre Pläne für die Zeit nach Patch 2. Auch diese werden in drei Bereiche aufgeteilt:

Bugs: Weiterhin sollen Fehler im Spiel so schnell wie möglich entfernt werden.

Weiterhin sollen Fehler im Spiel so schnell wie möglich entfernt werden. Feedback: Die Entwickler wollen auf die Wünsche der Spieler hören, und basierend auf ihren Rückmeldungen weitere Verbesserungen einbauen. Geplant ist etwa die Möglichkeit, das Aussehen eures Charakters im Nachhinein zu verändern. Außerdem soll auch Mod-Support irgendwan hinzugefügt werden.

Die Entwickler wollen auf die Wünsche der Spieler hören, und basierend auf ihren Rückmeldungen weitere Verbesserungen einbauen. Geplant ist etwa die Möglichkeit, das Aussehen eures Charakters im Nachhinein zu verändern. Außerdem soll auch Mod-Support irgendwan hinzugefügt werden. Koop-Verbesserungen: Zuletzt gibt es noch ein weiteres konkretes Beispiel für geplante Veränderungen. Mit Withers’ Wardrobe of Wayward Friends soll es hoffentlich bald möglich sein, Charaktere von Freunden, die eurem Spiel beigetreten sind, später wieder zu entfernen. Das Fehlen dieser Möglichkeit hatte zuvor für Ärger gesorgt.

Was haltet ihr von den bisher angekündigten Änderungen für Patch 2? Ärgert ihr euch noch über den ein oder anderen Bug oder habt ihr Performance-Probleme, und freut euch über die Verbesserungen? Oder seid ihr ein Fan von Karlach, und freut euch auf das Neue Ende mit ihr? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!