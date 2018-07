Das Action-Adventure Darksiders 3 schickt euch als Apokalyptische Reiterin Fury in die Hölle, um das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse wiederherzustellen. Wie Publisher THQ Nordic gestern bestätigte, erscheint Darksiders 3 am 27. November 2018 für PC, PS4 und Xbox One. Im Folgenden führen wir die erhältlichen PC-Editionen des Titels auf.

So sind im Shop von THQ Nordic bereits Vorbestellungen in mehreren Ausgaben verfügbar. Die Standard-Retail-Fassung von Darksiders 3 beinhaltet nur das Spiel und kostet 60 Euro, gleiches gilt für die Digital Standard Edition auf Steam und GOG. Zu der Digital Deluxe Edition für 80 Euro gesellen sich zwei künftige DLCs und der Spiele-Soundtrack. Diese Version ist ebenfalls auf Steam und GOG erhältlich, für Vorbesteller gilt in beiden Shops ein Rabatt von 10 Euro.

Für Fans und Sammler bietet THQ Nordic zudem zwei Sondereditionen an, deren Inhalte folgendermaßen aufgebaut ist:

Darksiders 3 Collector's Edition

Die Collector's Edition von Darksiders 3 schlägt mit rund 150 Euro zu Buche, liefert das Spiel in einer Metallhülle und gibt per Artbook Einblick in die Künstlerseele der Designer. Zudem sorgt eine Figur von Fury für die Extraportion bedrohlicher Grazilität auf dem Schreibtisch.

Premium-Box (~117cm)

Fury-Figur (29cm "hoch")

Originales Steelbook

Artbook

Soundtrack

Spiel

Fury Exclusive Armor DLC - ein kompletter einzigartiger Skin, der Fury's Grund-Rüstungsset ersetzt (rein kosmetisch, keine Auswirkung aufs Spiel)

Darksiders 3 Apocalypse Edition

Wem ein Reiter der Apocalypse auf dem Schreibtisch einfach zu wenig Weltuntergang ist, bekommt mit der 400-Euro-teuren Apocalypse Edition alle vier geliefert. Dazu gibts ein 1m-breites Stoffbanner, ein Amulett und das Artbook von Darksiders 3.

Premium-Box (~117cm)

"Wall-Scroll" - Stoff-Poster mit Aufhänger (77x100cm)

4 Figuren: Fury (29cm "hoch"), Vulgrim, War & Death (jede etwa 25cm "hoch")

Schweres Amulett (5cm mit Halskette)

Originales Steelbook

Artbook

Soundtrack

Spiel

Fury Exclusive Armor DLC - ein kompletter einzigartiger Skin, der Fury's Grund-Rüstungsset ersetzt (rein kosmetisch, keine Auswirkung aufs Spiel)

Wenn ihr mehr über den dritten Teil der Action-Adventure-Serie erfahren wollt, müsst ihr euch nur noch kurze Zeit gedulden. Unser Redakteur Maurice war nämlich bei Entwickler Gunfire Games in Texas zu Besuch und hat Darksiders 3 gespielt, um seine Eindrücke in Kürze in seiner großen Preview-Titelstory zu schildern. Stay tuned!

