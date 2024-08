Das beste Dragon Age: Welcher Teil ist euer Favorit? Stimmt jetzt ab!

Dragon Age konnte immer mit seinen charakterstarken Begleiterinnen und Begleitern punkten.

Im Herbst erscheint Dragon Age: The Veilguard. Zehn Jahre nach Dragon Age: Inquisition soll es uns endlich wieder nach Thedas verschlagen, insgesamt hat die Reihe aber bereits 15 Jahre auf dem Buckel. Genug Zeit, um allerhand Schandtaten zu erleben. Ob es die Jagd auf die dunkle Brut war, der Konflikt zwischen Templern und Magiern oder Risse ins Nichts, die uns Kopfschmerzen bereiteten. Langweilig wurde es nie.

Um uns und euch die restliche Wartezeit bis zum Veilguard-Release etwas schmackhafter zu machen, wollen wir jetzt von euch wissen: Was ist das beste Dragon Age? Was von alldem hat euer Heldenblut am meisten in Wallung gebracht?

Dragon Age im Schnelldurchlauf

In Thedas war in den letzten Jahren ziemlich viel los. Jeder Dragon-Age-Teil konzentriert sich zwar auf eine neue Figur, eure Entscheidungen aus den vorangegangenen Spielen haben aber dennoch Einfluss auf den Verlauf neuerer Teile genommen.

Dragon Age: Origins: Die Reihe begann 2009 mit Dragon Age: Origins, in dem ihr als grauer Wächter oder graue Wächterin das Königreich Ferelden vor der Verderbnis zu retten versucht. Die Erweiterung Dragon Age: Awakening schloss direkt an und schickte euren Charakter als Kommandantin oder Kommandant der Grauen Wächter in die Arme einer neuen Bedrohung.

12:36 Dragon Age 4 muss noch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten

Dragon Age 2: Weiter ging es 2011 mit Dragon Age 2. Das erzählte die Geschichte von Hawke, der oder die sich als Flüchtling in Kirkwall zu behaupten versucht, um am Ende als siegreicher Champion den politischen und sozialen Konflikten zwischen Templern und Magiern Einhalt zu gebieten.

Dragon Age: Inquisition: Schließlich führte uns Dragon Age: Inquisition 2014 als Anführer der Inquisition durch eine gefährliche Welt voller Dämonen und Intrigen, in der wir Thedas vor einer miesen, fiesen Invasion retten und gleichzeitig die Machtbalance der verschiedenen Fraktionen aufrechterhalten müssen.

Dragon Age: Legends: Und dann gibt es noch Dragon Age: Legends, das 2011 als Begleitprodukt zu Dragon Age II entwickelt wurde. Das Social-Game konnte zunächst kostenlos auf Facebook gespielt werden. Gemeinsam mit euren Facebook-Freunden habt ihr Quests erfüllt und Monster bekämpft. Bereits ein Jahr nach Release wurde es wieder eingestellt, aber vielleicht hat es ja trotzdem einen Platz in eurem Herzen.

Wenn euer Gedächtnis mehr Auffrischung braucht, schaut euch unsere umfangreiche Zusammenfassung der kompletten Reihe an:

Dragon Age: The Veilguard spielt zehn Jahre nach Inquisition. Hier müssen wir uns dem Schreckenswolf stellen, der den Schleier zwischen Thedas und dem Nichts, der Welt der Dämonen, zerstören will. Dumm nur, dass zwei mächtige Elfengötter dieses Unterfangen ausnutzen und die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Mehr zum vierten Dragon-Age-Teil findet ihr hier:

Zahlen reichen uns natürlich nicht, um ein Bild von eurer Meinung zum besten Dragon Age zu bekommen. Schreibt uns in die Kommentare, was euren Favoriten so besonders macht. Ist es die Story? Sind es die Spielmechaniken? Oder doch die Begleiterinnen und Begleiter? Wir werten eure Abstimmung aus und teilen euch später die Ergebnisse mit! Vielen Dank für eure Teilnahme!