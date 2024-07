Dragon Age: The Veilguard erscheint nicht nur auf Steam, sondern befreit euch auch von EA-Ballast

The Veilguard geht neue Wege, nicht nur bei der Story.

Dragon Age: The Veilguard wird nicht von euch verlangen, einen EA-App-Account zu besitzen. Wer das Spiel auf Steam kauft, kann ohne weitere Anmeldung loslegen. Das haben Entwickler Bioware und Publisher EA offiziell bekannt gegeben.

Kürzlich hatte ja Sony mit verpflichtenden PSN-Accounts für Aufregung gesorgt, da manche Steam-Nutzer wenig begeistert davon waren, sich ein weiteres Konto anlegen zu müssen - zumal das PSN in vielen Ländern gar nicht verfügbar ist und Spiele wie Ghost of Tsushima dort deshalb gesperrt wurden.

Diese Art von Ärger will The Veilguard offenbar ganz bewusst vermeiden. Einziger möglicher Nachteil: Dragon Age Keep gehört damit endgültig der Vergangenheit an.

Bei Steam zuhause

Bei X (früher Twitter) teilt der offizielle Account des Rollenspiels folgende Meldung:

Wir machen starke Fortschritte auf dem Weg zu unserem Release-Datum im Herbst und können schon früh bestätigen, dass Dragon Age: The Veilguard voll auf Steam-Features setzt! Wir sind für das Steam Deck verifiziert. Wir werden Steam-nativ, das bedeutet, die EA-App ist nicht nötig, um zu spielen. Details zum Launch folgen später in diesem Sommer.

Die Fans in den Kommentaren reagieren erfreut bis begeistert auf die Nachricht, die EA-App ist nicht gerade beliebt. Früher war noch ein Konto bei Origin (sozusagen dem Vorgänger) nötig, um Mass Effect und Dragon Age zu starten.

Dragon Age Keep, das Programm, mit dem eure Ingame-Entscheidungen von einem Titel in den nächsten übertragen wurden, ist damit natürlich auch Geschichte. Es war bereits bekannt, dass ihr in The Veilguard manuell angeben müsst, welche Story-Abzweigungen ihr in Inquisition genommen habt.

Ein genaues Release-Datum für The Veilguard ist immer noch nicht bekannt, aber nach dem aktuellen Tweet rechnen wir damit, dass es wohl irgendwann im August bekannt gegeben wird. Herbst 2024 dürfte einen Zeitraum zwischen Anfang September und Ende November bedeuten, wenn man die Definition ein bisschen streckt.