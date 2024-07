Dragon Age: So viel Spielzeit steckt in Inquisition, Origins und Teil 2

Wenn ihr jetzt von vorne anfangt, kommt ihr sogar noch mit allen drei Teilen durch, ehe The Veilguard erscheint.

2024 wird ein wichtiges Jahr für Dragon Age: Mit The Veilguard erscheint nach zehn Jahren endlich der vierte Teil der Rollenspielreihe. Und der baut direkt auf der Geschichte seiner Vorgänger, vor allem von Dragon Age: Inquisition auf. Logisch also, dass gerade viele Leute die Wartezeit bis zum Release im Herbst nutzen wollen, um nach Thedas zurückzukehren.

Egal ob ihr zum ersten Mal ein Dragon Age startet oder schon zum zehnten Mal mit der Reihe von vorne anfangt, unser kleiner Guide hilft euch, die Spielzeit realistisch einzuschätzen, die ihr dafür investieren müsst. Ihr könnt auch direkt zu dem Spiel springen, das euch am meisten interessiert:

Spielzeit von Dragon Age: Inquisition

Inquisition ist das bisher umfangreichste Dragon Age.

Selbst wenn ihr nur die Hauptstory und die wichtigsten Begleiter-Quests durchspielt, kommt ihr mindestens auf 40 bis 50 Stunden .

. Wer zusätzlich zumindest ein paar der optionalen Gebiete vollständig erkundet, landet wohl eher bei 60 bis 70 Stunden .

. Und wen der Sammelwahn packt (wir sagen nur Elfenwurzeln …), der hat über 100 Stunden an dem Spiel zu tun.

Dazu kommen drei DLCs, die in der GOTY-Edition automatisch enthalten sind. Wir würden euch empfehlen, mindestens »Eindringling« zu spielen, die Ereignisse daraus werden äußerst wichtig für The Veilguard. Hier die ungefähren Spielzeiten der DLCs:

Eindringling : 6 bis 8 Stunden

: 6 bis 8 Stunden Der Abstieg: 5 bis 7 Stunden

5 bis 7 Stunden Hakkons Fänge: 6 bis 10 Stunden

7:27 Dragon Age: Inquisition - Die 5 coolsten Begleiter

Grundsätzlich hängt eure Spielzeit in Inquisition stark von der gewählten Schwierigkeit ab – und davon, wie oft ihr Dialoge überspringt. Wie ihr Zeit spart, aber trotzdem keine Einschränkungen bei der Story hinnehmen müsst, erklärt euch unsere Expertin Steffi hier:

Spielzeit von Dragon Age 2

Dragon Age 2 ist das bisher kürzeste Spiel der Reihe. Das liegt vor allem an seinem recht linearen Level-Design (das in The Veilguard zurückkehren soll).

Wer nur der Hauptstory folgt, kann in 25 bis 30 Stunden recht locker durchkommen.

recht locker durchkommen. Wer alles Wichtige mitnehmen will, braucht etwa 50 bis 60 Stunden .

. Und wer sich richtig viel Zeit lässt, landet am Ende vermutlich bei 70 oder mehr Stunden Spielzeit.

Auch Dragon Age 2 bietet drei DLCs, die allerdings kürzer ausfallen als die von Inquisition:

Das Zeichen der Assassinin: Circa 3 Stunden

Circa 3 Stunden Das Vermächtnis: Circa 3 Stunden

Circa 3 Stunden Der verbannte Prinz: Circa 2 Stunden

PLUS 18:51 »Dragon Age 2 ist besser als sein Ruf« - GameStar-Heft 04/2011 im Rückblick

Auch in Dragon Age 2 gilt: Wer Dialoge überspringt, spart natürlich einiges an Spielzeit in dem storylastigen Titel. Aber ihr verpasst dann auch eins der Highlights.

Spielzeit von Dragon Age: Origins

Dragon Age: Origins ist nicht ganz so umfangreich wie Inquisition, aber immer noch ein richtig dicker RPG-Brocken.

Die Hauptstory mitsamt den wichtigsten Begleiter-Quests verschlingt rund 40 bis 60 Stunden .

. Wer sich außerdem Zeit für einige Erkundungsausflüge und Nebenmissionen nimmt, ist circa 60 bis 70 Stunden beschäftigt.

beschäftigt. Und Komplettierer sollten sich schon mal 90 bis 100 Stunden im Kalender freiräumen.

Origins bringt außerdem jede Menge DLCs mit (die in der Ultimate Edition gleich mit drin sind), die wir hier nicht einzeln auflisten. Jede dieser Erweiterungen dauert zwischen ein und zwei Stunden.

Die große Ausnahme stellt »Awakening« dar, für das ihr nochmal 15 bis 20 Stunden einplanen könnt. Spielt ihr nur das Hauptspiel und diese Erweiterung, kommt ihr also auf etwas zwischen 55 und 80 Stunden. Je nachdem, wie viel ihr mit Charakteren redet, euch verlauft, Zeug sammelt und Kämpfe bestreitet. Die dauern wegen der Taktik-Ausrichtung länger als in den Nachfolgern.

PLUS 13:50 Dragon Age: Origins - »Das hat seitdem kein anderes Spiel mehr so hinbekommen«

Wie lange braucht ihr so ungefähr für die drei Dragon-Age-Spiele? Überspringt ihr oft Dialoge, um Zeit zu sparen oder gehört das Zuhören für euch untrennbar zum Spielgenuss? Autorin Steffi lässt sich zum Beispiel grundsätzlich gerne Zeit in Spielen und rechnet immer mindestens zehn Stunden mehr ein als der Durchschnitt. Außer sie muss schnell testspielen, natürlich.