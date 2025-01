Ihr habt das beste GTA aller Zeiten gekürt - und der Vorsprung auf Platz 2 ist deutlich

Eure Stimme wurde gehört: Das beste GTA ist ... nicht Grand Theft Auto 5. Jedenfalls nicht, wenn man den Online-Part separat bewertet.

Wir wollten von GameStar-Lesern wissen, welcher Teil der GTA-Serie bei euch am besten in Erinnerungen geblieben ist. Über 2.200 Fans von Grand Theft Auto haben bei der Umfrage ihre Stimme abgegeben. Auf den ersten beiden Plätzen sind zwei Spiele, die jeweils über 20 Jahre auf dem Buckel haben.

Doch halt: Je nach Zählweise kann sich alternativ das ebenfalls schon wieder fast zwölf Jahre alte GTA 5 den Spitzenplatz sichern, wenn auch nur mit hauchdünnem Vorsprung.

Das Problem mit dem doppelten GTA 5

Sind GTA 5 und GTA Online das gleiche Spiel? Dazu gibt es unterschiedliche Sichtweisen. So lässt sich der enorm erfolgreiche Multiplayer-Modus von Rockstars Action-Adventure nicht spielen, ohne zuvor eine Version von GTA 5 zu erwerben.

Allerdings hat sich die Online-Variante längst zu einem ganz eigenen Sandkasten mit völlig anderen Regeln als die Singleplayer-Kampagne entwickelt. In der GameStar-Datenbank führen wir sogar unterschiedliche Produkte für die beiden Komponenten des Spiels.

12:11 GTA Online wird ständig weiterentwickelt, etwa mit dem Inhalts-Update Agents of Sabotage

Autoplay

Wir haben diesem Zustand in unserer Umfrage nach dem besten GTA durch getrennte Auswahloptionen für GTA 5 und GTA Online Rechnung getragen. Rechnet man deren Ergebnisse zusammen, stehen 664 Stimmen zu Buche. Das sind exakt 30 Stimmen mehr als der nominelle Platz 1 der Umfrage.

Wer ist denn nun der Gewinner?

Gehen wir strikt nach der Auswahl der einzelnen Spiele, hat nämlich ein noch älterer GTA-Teil gewonnen: Das 2004 veröffentlichte GTA: San Andreas. 634 Leser stimmten für das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung größte Grand Theft Auto ab.

San Andreas gilt auch dank Mechaniken wie dem sich je nach Ernährung verändernden Bauchumfang des Helden als absolutes Musterbeispiel für Open-World-Freiheit und Rollenspiel. User knusperziweback schreibt: »San Andreas war damals für mich das Spiel, was mich aus den Latschen gehauen hat. Diese Größe, diese Freiheit ... einfach unglaublich, was Rockstar damals auf die Beine gestellt hat.«

Das Ergebnis unserer Leserumfrage zum besten GTA.

Deutlich abgeschlagen folgen dann Vice City von 2002 und das 2008 veröffentlichte Grand Theft Auto 4. Mit Blick auf die auch technisch sehr ähnlichen Teile San Andreas und Vice City schreibt Leser Real Geizt in den Kommentaren:

»Eigentlich müsste ich beide Teile als mein ›Lieblings-GTA‹ nennen. San Andreas war ziemlich beeindruckend. Die Größe der Karte hat mich damals komplett aus den Latschen gehauen, die Story war klasse... Aber... Vice City war vom Setting her einfach absolut mein Ding!«

Aktuell warten geschätzt 90 Prozent der Spielerschaft auf Rockstars nächsten Streich. GTA 6 wird voraussichtlich Ende 2025 erscheinen, könnte sich aber noch weiter verschieben. Im Hintergrund bereiten sich Spiele-Publisher aus aller Welt bereits darauf vor, den Releasetermin ihrer Spiele anzupassen, um dem Open-World-Mammut nicht in die Quere zu kommen.

Gleichzeitig weckt GTA 6 aber auch viele Begehrlichkeiten, könnte ein hoher Kaufpreis doch zu einer allgemeinen Preiserhöhung führen, so die Spekulation. Mehr dazu lest ihr in den oben verlinkten Artikeln.