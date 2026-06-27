Das beste Lager von Gothic: Ihr habt abgestimmt und dabei ist eine Fraktion richtig abgeraucht

Das Neue Lager setzt sich durch. Ob sich Gomez das gefallen lässt?

Gothic und die drei Lager – wir haben euch gebeten, den Sieger unter ihnen zu bestimmen. Und dabei zeigt sich eins besonders klar: Die Bruderschaft des Schläfers hätte es ziemlich schwer, neue Seelen zu finden, wenn morgen unsere Leserinnen und Leser in die Kolonie geschubst werden würden. Das Sumpfkraut lockt euch nicht, dafür der Ruf der Freiheit.

Schauen wir erstmal das Ergebnis unserer Umfrage an, dann gucken wir in eure Kommentare.

So habt ihr abgestimmt

Der Sieger ist… das Neue Lager! Und zwar mit beachtlichem Abstand vor den anderen beiden. 47 Prozent von euch würden ihre Dienste unter das Kommando von Lares, Lee und den Wassermagiern stellen.

Das Alte Lager hat sich recht wacker geschlagen und immerhin noch 37 Prozent der Stimmen für sich versammelt. Damit dürfte die Gier der Erzbarone zwar nicht gestillt sein, aber es erhält viel mehr Zuspruch als das weit abgeschlagene Sumpflager. Die Sektenbrüder sind gerade mal für 16 Prozent der GameStar-Community der Favorit.

So knapp eine Schnapszahl bei der Abstimmung verpasst. Mist.

Woran liegt’s? In den Kommentaren erklärten viele von euch ihre Wahl. Der Top-Kommentar liefert ein nahezu unwiderlegbares Argument für das Alte Lager:

Das Alte Lager hat In Extremo. Da gibt's keine andere Meinung. ;-) Fallout Boy

11:37 Gothic 2 ist noch so viel besser, als ich gedacht habe!

Autoplay

Für das Neue Lager spricht in euren Augen vor allem die Gesinnung. So drückt es Raiden Van Cleef aus:

Beim neuen Lager heißt es nicht *Für Lee* Sondern einfach *Hi!* Einfach ein entspannter Haufen mit den nachvollziehbarsten Gründen warum man joinen sollte. Flucht aus der Kolonie. Bin immer skeptisch gegenüber einer Sekte wie dem Sumpflager und Gomez plus seine Meute, die den Status Quo aufrechterhalten wollen, find ich jetzt auch nicht so geil. Natürlich hab ich alle Optionen mal ausprobiert, aber das neue Lager ist einfach das beste. Wenn das Remake für den 2. Teil kommt, dann wird auch als erster wieder Söldner mit Lee und Lares gespielt. Ich kanns kaum erwarten.

Und auch ein paar Verfechter der Schläferanhänger finden sich. Lob gibt es für das überarbeitete Design im Gothic Remake, mit dem das Lager nicht nur hübsch aussieht, sondern auch einen tollen Soundtrack am Start hat.

Im Remake ist es für mich ganz klar das Sumpflager. Es sieht bei Nacht wirklich beeindruckend aus mit den hunderten Lichtern. Die Atmosphäre im Sumpf ist wirklich extrem gut eingefangen worden. Wenn dann noch ein Gewitter am durchziehen ist, mega stark. Sn00ze

Die ersten von euch haben schon an die Zukunft gedacht und über ihre Lieblingsfraktionen aus Gothic 2 nachgegrübelt. Könnte ja sein, dass da mal ein Remake kommt, und dann müssen wir uns wieder zwischen verschiedenen Lagern entscheiden: Söldner, Miliz und Kloster. Hat jemand aus der hintersten Reihe Pirat gerufen? Lassen wir als kleine Fraktion zählen.