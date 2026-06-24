»Nehmt kein Sumpfkraut, Kinder« - Es gibt keine bessere Warnung vor Drogen im Gothic Remake als diesen Reddit-Thread

Vorsicht, Sumpfkraut hat üble Nebenwirkungen, von denen euch die Gurus nichts erzählen.

Dass Drogenkonsum im echten Leben mit großen Risiken einhergeht, wissen wir alle. Aber auch in Spielen haben die Alkohol und andere Rauschmittel oft ihre Vor- und Nachteile. Davon ist natürlich auch nicht das Gothic Remake ausgenommen.

Wer beim Sumpflager unterwegs ist und sich von dessen Bewohnern zum Rauchen inspirieren lässt, sollte aufpassen: Eine Vision vom Schläfer bekommt ihr wahrscheinlich nicht, dafür aber vielleicht weit mehr als nur üble Kopfschmerzen. Der Bericht eines Spielers dient jetzt als eindrückliche Warnung.

Erst mal ausnüchtern

Auf Reddit berichtet Key-Glass8854 von seinen Erfahrungen mit dem überall im Minental verbreiteten Sumpfkraut. Das hat zwar den Vorteil, dass es unsere magischen Kräfte wieder aufleben lässt, aber auch einige Schattenseiten, wie sich für ihn bald bemerkbar machte. Aber lest euch die (auf Deutsch übersetzte) Geschichte von Key-Glass einfach selbst durch, das ist das Beste (wir wollen seine Leidensgeschichte schließlich ehren):

Ich werde wahnsinnig wegen des verdammten Sumpfkrauteffekts ... ICH BIN GERADE DAS DRITTE MAL DESWEGEN GESTORBEN, IN MEINEM PERMADEATH-DURCHGANG, BEI DEM ICH NICHT STERBEN DARF, AAAAAAAAAA!!! Das erste Mal bin ich gestorben, als ich vor einem Sumpfhai floh, direkt nachdem ich ein paar Bienen getötet hatte und Mana regenerieren musste, also habe ich etwas davon geraucht. Ich wusste nicht, dass mein Charakter einfach wie ein Sack Kartoffeln zu Boden fällt, wenn ich unter dem Einfluss von Sumpfkraut versuche, zu springen und zu rollen – ich bin umgekippt, der Sumpfhai kam und das war mein erster Tod… Das zweite Mal habe ich es bis zum Baal-Lukor-Tempel geschafft. Diesmal wusste ich, dass ich sterben würde, wenn ich unter dem Einfluss von Sumpfkraut springe oder rolle, aber mein verdammtes Muskelgedächtnis hat gesiegt und ein Ork kam vorbei – hack, hack, hack, schon war ich Menschen-Eintopf. Das dritte Mal ist gerade erst passiert. Diesmal war ich ziemlich gierig und bin wohl etwas zu schnell vorangestürmt, um mir den Almanach in der Goblinhöhle zu holen – so eine einfache Quest, aber wieder stand ich unter dem Einfluss von Sumpfkraut. Ich wollte den beiden ausweichen, die Steine nach mir warfen, und habe vergessen, dass ich mich nicht schnell drehen kann – der Held rannte in dieser seltsamen kreisförmigen Bewegung und bekam einen Stein direkt ins Gesicht 🫠🫠🫠 Wartet IMMER, bis die Wirkung von Sumpfkraut abgeklungen ist, bevor ihr weitergeht. IMMER.

25:22 Das Gothic Remake ist unfertig, aber wundervoll!

Autoplay

Uns reicht das als Warnung, um unseren Sumpfkraut-Konsum nochmal zu überdenken. Schließlich hat Key-Glass das Spiel dreimal neu begonnen, um diese schmerzhafte Lektion zu lernen und wir sind in der privilegierten Situation, aus seinen Fehlern zu lernen. Immer erst das Sumpfkraut abklingen lassen, bevor wir uns im wahrsten Sinne des Wortes kopfüber in den nächsten Kampf stürzen, ist notiert. Wer will schon als Eintopf enden.

Wenn ihr gerade auch wieder - oder zum ersten Mal - das Minental erkundet, dann haben wir außer diesem Tipp noch zahlreiche weitere für euch oben im Kasten. Aber wir würden auch gerne eure Geschichten hören: Über welche Fehler seid ihr in Gothic (egal ob Remake oder Original) schmerzhaft gestolpert, als ihr in die Strafkolonie verbannt wurdet? Und welche Warnungen wollt ihr an andere namenlose Helden weitergeben? Schreibt es in die Kommentare!