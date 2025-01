Wir haben 2.700 von euch nach dem besten Die Sims gefragt und ihr würdet am liebsten die Zeit zurückdrehen

Die Umfrage zeigt: Neu ist nicht immer besser.

Die allseits geliebte Lebenssimulation ist bereits ein viertel Jahrhundert alt und hat deshalb schon zahlreiche Ableger auf dem Kerbholz. Neben der Hauptreihe, die aktuell von Die Sims 4 vertreten wird, wurden wir in den letzten Jahren mit einigen Exoten versorgt. Darunter Perlen wie Die Sims: Mittelalter oder Die Urbz.

Aber welches davon ist denn eigentlich das beliebteste Spiel und welches sollte Mephisto Schauder am liebsten direkt wieder einsacken? Wir haben das Zepter der Wahl einfach an euch übergeben und euch abstimmen lassen. Das Ergebnis ist ziemlich eindeutig.

So habt ihr abgestimmt

Insgesamt haben 2715 Personen für bis zu drei ihrer Lieblings-Teile gevoted. Ein Drittel der abgegebenen Stimmen hat Die Sims 3 aus dem Jahre 2009 auf den ersten Platz gehievt. Auf Platz 2 landet das fünf Jahre ältere Die Sims 2 und Die Sims 4 kann sich lediglich Bronze einheimsen.

Dabei überrascht es weniger, dass die Spin-Offs weniger gut abschneiden. Von den Spielen abseits der Hauptreihe ist Die Sims: Mittelalter das beliebteste, dicht gefolgt vom Lost-Simulator Die Sims 2: Gestrandet. Das damals von den Black Eyed Peas gepushte Die Urbz kommt immerhin noch auf zwei Prozent.

Das sagt ihr

Aber uns interessieren natürlich nicht nur die nackten Zahlen, sondern auch, was ihr zu eurer Wahl zu sagen habt. In den Kommentaren unter der Umfrage wurde noch einmal mehr als deutlich, dass Teil 2 und 3 der Hauptreihe ganz besonders in eurer Gunst stehen.

master_mck hat sich damals in Die Sims 3 verliebt:

Für mich ist es Sims 3. Der Moment, als ich das erste Mal in diese komplett offene Welt reingeworfen wurde, war genial. Den ganzen computergesteuerten Sims zuzusehen, was sie machen und selbst jederzeit mit ihnen überall in der Stadt interagieren zu können, ohne Regionsübergänge etc., das fand ich klasse. Ebenso, dass diese parallel zu mir ihr Leben gelebt haben, älter wurden, Beziehungen hatten, geheiratet haben, Kinder bekamen, Jobs nachgingen, auf Partys u.ä. gingen, umzogen und schlussendlich starben. DAS war für mich eine echte Lebenssimulation. Nachteil war die schlechte Performance. Vor allem mit ein paar Mods dazu, die alles etwas nachvollziehbarer und sinnvoller gestaltet haben. Obwohl ich an Teil 4 die gute Performance mochte, war der Aspekt der Lebenssimulation wieder weg. Man hatte wieder nur Nachbarschaften und solche Hub-Regionen wie den Park. Im Ergebnis habe ich Sims 4 kaum gespielt. Leider scheint sich die Reihe ja in eine gänzlich andere Richtung zu entwickeln, weg von dem, was Sims 3 einmal war. Dabei würden die heutigen Möglichkeiten mit KI und der besseren Hardware eine echte Fortsetzung von Sims 3 sicherlich möglich machen. Für mich bleibt damit Sims 3 die Spitze dieser Reihe und vermutlich das letzte und einzige Sims, das ich wirklich intensiv gezockt habe.

sepki konnte sich nicht zwischen zwei Teilen entscheiden:

Sims 2 + 3 halten sich meist die Waage. Bei 2 mochte ich manche Addons mehr, 3 hatte dafür die (technisch eigentlich furchtbare) offene Nachbarschaft. Direkt danach kommen die ganzen Ableger. Eben Mittelalter oder z. B. Sims für Konsole und Handhelds (Hallo Geraldine!). Urbz für GameCube und DS haben auch einen gesonderten Platz im verdrängten Gedächtnis.

Pünktlich zum Jubiläum bewegt sich wieder einiges in der Gerüchteküche. Es wird gemunkelt, dass noch in diesem Jahr die beiden ersten Sims-Teile ein Comeback auf modernen PCs feiern werden. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Artikel, den wir oben verlinkt haben.

Falls sich dieses Gerücht als unwahr herausstellen sollte, können sich Fans von Lebenssimulationen aber auf den Release von Inzoi freuen. Der Early Access steht bereits im März an.