Release von Inzoi doch nicht mehr dieses Jahr: Neuer Termin für Early Access bekannt gegeben

Inzoi kommt nicht mehr dieses Jahr, aber ein genaues Releasedatum steht fest.

So schnell kann's gehen. Erst vor wenigen Wochen bestätigten die Entwickler hinter der Lebenssimulation Inzoi, dass sie am Release in diesem Jahr festhalten wollen. Jetzt steht fest: Der koreanische Sims-Konkurrent wird doch auf 2025 verschoben.

Early Access im Frühjahr 2025

Eine gute Nachricht gibt es trotzdem! Die Entwickler kündigten auf ihrem Discord-Kanal nämlich nicht nur die Verschiebung, sondern auch einen konkreten Releasetermin an. Inzoi soll also am 28. März 2025 im Early Access starten.

Grund für die Verschiebung sei, dass das zahlreiche Feedback von Spielerinnen und Spielern in die Entwicklung einfließen soll und das Team deshalb noch etwas mehr Zeit benötige. Einige Streamer und YouTuber konnten Inzoi bereits ausführlicher testen. Den Charakter-Editor konnten alle auf Steam als kostenlose Demo ausprobieren – und auch wir haben auf der diesjährigen gamescom einmal selbst Hand angelegt und uns mit Entwicklern unterhalten.

Wie uns Inzoi bisher gefallen hat und welche Sorgen uns noch umtreiben, besprechen Ann-Kathrin, Rae und Natalie im Video-Talk:

Ist Inzoi doch nur ein Grafikblender?

Für das Genre der Lebenssimulationen war 2024 ein aufregendes Jahr, denn so viel Trubel gab es hier schon lange nicht mehr. Nachdem der Simulations-Gigant Paradox seinen Anwärter auf die Sims-Krone Life by You kurz vor Release eingestampft hat, überraschte auch eine Ankündigung von EA Sims-Fans weltweit: Sims 4 soll keinen direkten Nachfolger bekommen.

Project Réne ist also nicht Die Sims 5 – Die Sims 4 wird weiterhin das große Hauptspiel bleiben und mit zahlreichen DLCs und Updates erweitert werden. EAs Finanzierungsmodell steht schon seit geraumer Zeit in der Kritik. Erweiterungen und DLCs sind teuer, bringen oft eine Menge Bugs in das Spiel und viele Fans sind sich einig, dass ein Neustart für Die Sims eigentlich überfällig ist. Mehr dazu lest ihr in der Kolumne unserer Sims-Expertin Gloria:

Nach dem Wegfall von Die Sims 5 und Life by You sind alle Simulations-Fan-Augen also auf Kraftons Inzoi gerichtet. Mit seiner fotorealistischen Grafik konnte der koreanische Sims-Konkurrent schonmal die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ob am Ende auch eine tiefe Simulation dabei herumkommt, die EA den Genre-Thron streitig machen kann, wird sich nun leider nicht mehr 2024 zeigen - dafür aber hoffentlich noch im ersten Quartal 2025.