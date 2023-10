Mit 93 Prozent positiven Wertungen: Heute startet die neue Serie von Netflix' »Meister des Horrors«

Fans von Mike Flanagan haben seine neueste Netflix-Serie natürlich längst auf dem Schirm. Bildquelle: Netflix

Horror-Fans aufgepasst: Heute, am 12. Oktober 2023, startet mit Der Untergang des Hauses Usher die neueste Serie eines wahren Genre-Meisters bei Netflix. Dafür ist Mike Flanagan verantwortlich, der offenbar bei Kritikern (wieder) einen Nerv trifft. Die Horror-Serie kommt teilweise mit 93 Prozent positiven Wertungen daher.

Wer ist Mike Flanagan? Doch fangen wir von vorne an. Falls ihr euch fragt, wer Mike Flanagan überhaupt ist, können wir euch natürlich weiterhelfen. Der Regisseur, Autor und Produzent arbeitet schon seit geraumer Zeit eng mit Netflix zusammen und hat der Streamingplattform bereits den ein oder anderen Horror-Hit beschert.

So ist Mike Flanagan unter anderem für die beiden (teilweise sehr beliebten) Serien The Haunting of Hill House oder Midnight Mass verantwortlich. Wer außerdem The Haunting of Bly Manor oder Midnight Club gesehen hat, kennt ebenfalls zwei Werke des Horror-Spezialisten.

Story und Trailer zum neuen Netflix-Horror

Um was geht es in The Fall of the House of Usher? Die offizielle Story-Zusammenfassung der neuen Netflix-Serie lautet wie folgt:

Die rücksichtslosen Geschwister Roderick und Madeline Usher haben Fortunato Pharmaceuticals zu einem Imperium voller Reichtum, Privilegien und Macht aufgebaut. Doch vergangene Geheimnisse kommen ans Licht, als die Erben der Usher-Dynastie durch die Hand einer mysteriösen Frau aus ihrer Jugend sterben …

Der Cast: In Der Fall des Hauses Usher sind dabei unter anderem Darsteller wie Bruce Greenwood (The Resident), Mary McDonnell (Battlestar Galactica), Mark Hamill (Star Wars), Carl Lumbly (Alias), Malcolm Goodwin (iZombie), Willa Fitzgerald (Scream) und Paola Nunez (The Purge). Vertraute Gesichter aus vorangegangenen Flanagan-Produktionen wie Carla Gugina, Aya Rurukawa, Sauriyan Sapkota und Rahul Kohli sind ebenfalls mit von der Partie.

Der Trailer: Einen konkreten Eindruck von der neuen Netflix-Serie könnt ihr euch im folgenden Trailer verschaffen:

Der nächste Horror-Hit von Netflix?

Was sagen Kritiker zu der neuen Serie? Den mit Abstand besten Wertungsdurchschnitt fährt The Fall of the House of Usher aktuell mit 93 Prozent auf Rotten Tomatoes ein. Auf IMDb kommt die Horror-Serie auf insgesamt 8,3 Punkte, bei Metacritic sind es wiederum nur 77 Prozent. Zuschauer-Wertungen sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht verfügbar.

Ab wann ist die neue Serie bei Netflix verfügbar? Der Untergang des Hauses Usher startet heute, am 12. Oktober 2023 auf Netflix. Die neue Horror-Serie von Mike Flanagan umfasst insgesamt acht Episoden.

