»Das ist die Karte von Witcher 4«: In der Tech Demo steckt schon ein großer Teil der Open World

Die Welt von The Witcher 4 gab es in der Tech Demo bereits zu sehen.

Beim Unreal Fest hat CD Projekt Red zusammen mit Epic einen beeindruckenden Showcase hingelegt. Erstmals gab es hier einen guten Eindruck davon zu sehen, was sich das Studio für The Witcher 4 so alles vorstellt. 14 Minuten lang gab es eine Demonstration, welchen Look das Studio anstrebt und wie das ganze technologisch mit der Unreal Engine untermauert wird.

Als erstes Gameplay sollte man die gezeigten Szenen allerdings nicht bezeichnen. Denn was wir da gesehen haben, stammt aus keinem fertigen Spiel. Doch das bedeutet nicht, dass einzelne Elemente nicht tatsächlich für The Witcher 4 erstellt wurden - und dazu gehört laut Lead Technical Animator Julius Girbig von CD Projekt Red auch die offene Spielwelt.

Wir haben mit Julius vor der Präsentation beim Unreal Fest lange gesprochen und dabei einige Erkenntnisse gesammelt.

Das ist die Welt von Witcher 4

Die Tech Demo soll demonstrieren, was mit der Unreal Engine 5 alles möglich ist und das selbst auf älterer Hardware wie der normalen PlayStation 5. Das wäre nur eine schwachbrüstige Präsentation, wenn die Szenen in keiner realen Open World gedreht worden wären. Immerhin schwächelt gerade die Unreal Engine 5 in diesem Bereich.

Deshalb wurde die Tech Demo in einem durchaus weitläufigen Open-World-Bereich angesiedelt. Doch natürlich hat CD Projekt Red nicht extra für die kurze Tech Demo eine neue Welt gebaut. Stattdessen wurde die reale Karte aus The Witcher 4 dafür verwendet. Das bestätigte uns Julius Girbig:

»Wir finden Assets von unserem Spiel da drin. Die Charaktere, die Welt, wie die Dinge aussehen. Das sind natürlich schon alles Inhalte von Witcher 4. Genauso wie ja dieser Kartenbereich, also die ganzen Berge, die man dort sieht und das Dorf selber, das ist die Witcher-4-Karte. Ob das jetzt eins zu eins übernommen wird, dafür ist es noch viel zu früh, darüber können wir noch nicht reden. Aber dieser Kartenbereich ist die gleiche Karte von Witcher 4, die wir rübergebracht haben.«

Der grobe Umriss der Spielwelt von Witcher 4 scheint also schon zu stehen und wird in der Präsentation gezeigt. Alle Berge, Wälder und kleinen Flüsse, die ihr hier sehen könnt, können also potenziell auch im fertigen Spiel vorkommen. Viel ist aber sicherlich noch unvollständig oder wird vielleicht nochmal grundlegend überarbeitet.

In der Ferne sind etwa gegen Ende der Demo die Umrisse der großen Stadt Lan Exeter zu sehen. Theoretisch hätte Ciri bis dorthin reiten können – wenn es auch in der Stadt vermutlich derzeit noch nicht viel zu sehen gibt.

Die Region wurde darüber hinaus auch benannt. Was ihr in der Tech Demo seht, ist Kovir. Das Land liegt ganz im Norden des Kontinents und ist sehr schroff. Mehr über Kovir haben wir euch in einem eigenen Artikel zusammengefasst, den ihr in der Linkbox über diesem Absatz sehen könnt. Dort findet ihr auch unsere große Preview, in der noch mehr Erkenntnisse aus dem Gespräch mit Julius Girbig stecken.