Malcolm Mittendrin: Das Serien-Comeback besetzt eine Schlüsselfigur neu und die Fans sind entzückt

Familie Wilkerson arbeitet derzeit an ihrem Malcolm-Mittendrin-Comeback. Einige Stars, darunter Hauptdarsteller Frankie Muniz und seine Serien-Eltern Bryan Cranston und Jane Kaczmarek, sind wieder mit von der Partie.

Doch nicht alle Original-Darsteller kehren zurück. Malcolms Bruder Dewey bekommt nämlich ein neues Gesicht.

Der neue (alte) Dewey

Während Christopher Masterson und Justin Berfield dem Revival als Francis und Reese erhalten bleiben, wird Erik Per Sullivan (Dewey) durch Caleb Ellsworth-Clark ersetzt.

Grund dafür ist aber kein Streit oder gar böses Blut, denn Per Sullivan hat sich bereits nach dem Finale von Malcolm Mittendrin im Jahre 2006 von der Schauspielerei abgewandt. Mittlerweile studiert er Viktorianische Literatur »an einer angesehenen amerikanischen Universität« (via Malcolm France).

Da wir das geklärt hätten: Wer ist Caleb Ellsworth-Clark? Der noch recht unbekannte Schauspieler landete bereits einige kleine Rollen in Projekten wie The Handmaid’s Tale, Saw - Spiral oder Nightmare Alley.

Fans sind von der Neubesetzung begeistert, denn Ellsworth-Clark sieht Per Sullivan zum Verwechseln ähnlich. Hier ein paar Beispiele der Kommentare auf Reddit:

Ehrlich gesagt, wenn ich nicht wüsste, dass das nicht Erik ist (denn ich habe keine Ahnung, wie er heutzutage aussieht), hätte ich definitiv gedacht, dass er das ist. - User Spiketop_ Wenn du mir sagen würdest, dass das derselbe Typ ist, der erwachsen geworden ist, würde ich dir glauben. - User ballsandboner Rein vom Optischen her haben sie [die Produktion] einen super Job gemacht. - User cheriesyrup Ja, sie haben es richtig gemacht. Eriks Kiefer ist unten etwas eckiger, aber sonst stimmt alles, und das ist nur pingelig. Wir hätten uns keine bessere Neubesetzung wünschen können. - User spinningwalrus420 So traurig ich auch bin, dass Erik nicht zurückkehrt, aber ehrlich gesagt ist dies eine großartige Neubesetzung. - User Bassist57

Was wir bis jetzt über das Malcolm-Mittendrin-Revival wissen

Es werden insgesamt vier neue Episoden produziert, die auf Disney Plus erscheinen sollen. Einen offiziellen Release-Termin gibt es derzeit noch nicht. (Die bisherigen sieben Staffeln könnt ihr aktuell ebenfalls bei Disney Plus im Abo streamen.)

Worum geht’s? Als der 40. Hochzeitstag von Hal und Lois ansteht, werden Malcolm (Frankie Muniz) und seine Tochter Leah (Keeley Karsten) erneut in das Familienchaos der Wilkersons hineingezogen.

Neben Ellsworth-Clark gibt es vier weitere neue Gesichter. Hier einmal die komplette Besetzungsliste:

Frankie Muniz (Malcolm)

Justin Berfield (Reese)

Christopher Masterson (Francis)

Bryan Cranston (Hal)

Jane Kaczmarek (Lois)

Caleb Ellsworth-Clark (Dewey)

Anthony Timpano (Jamie)

Vaughan Murrae (Kelly)

Keeley Kasten (Leah - Malcolms Tochter)

Kiana Madeira (Tristan - Malcolms Freundin)

Achtung! Kleiner Spoiler. Falls ihr euch gerade fragt: Wer ist Kelly? Am Ende von Staffel 7 war Lois mit ihrem sechsten Kind schwanger.

Serienschöpfer Linwood Boomer wird wieder die kreative Leitung übernehmen, während Ken Kwapis genau wie in der Originalserie im Regiestuhl sitzt.

Malcolm Mittendrin ist übrigens nicht die einzige bekannte Sitcom, die zurückkehrt. Für Scrubs - Die Anfänger sind ebenfalls neue Folgen geplant. Mehr dazu erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.