Es ist das größte Gesamtpreisgeld in der Geschichte des E-Sports: Epic Games will für offizielle Turniere von Fortnite: Battle Royale ein Preisgeld von 100 Million US-Dollar (knapp 85 Millionen Euro) aufstellen. Die Summe wird über alle offiziellen Turniere im ersten Jahr (2018-2019) verteilt, heißt es in der offiziellen Ankündigung.

Man werde den »Wettbewerb im großen Stil unterstützen«, allerdings soll die Herangehensweise anders sein. Der E-Sport soll zugänglicher werden und man werde den Fokus auf die Freude am Spiel legen. In der englischen Originalnachricht heißt es: Es geht um Inklusion (»to be more inclusive«) und dem Spaß am Spielen und Zuschauen (»joy of playing and watching the game«).

Fast trocken heißt es: »Schnappt euch eure Ausrüstung, springt aus dem Bus und fangt an zu trainieren«.

Vergleich mit Dota 2, LoL und CS:GO

Die Meldung von Epic Games ist kurz. Welche andere Herangehensweise gegenüber traditionellen E-Sport-Titeln wie Dota 2, League of Legends und Counter-Strike: Global Offensive gewählt werden, wird nicht näher erläutert.

Allerdings lässt sich das Preisgeld klar einordnen: Nach der (präzisen) Webseite esportearnings.com haben 2.505 Spieler von Dota 2 über 141.237.712 US-Dollar in über 918 Turnieren an Preisgeldern erhalten. Die Gewinnsumme umfasst offizielle und inoffizielle Turniere und wurde über knapp 7 Jahre (seit August 2011) angesammelt. Das größte Einzelpreisgeld aller Zeiten gab es für die Dota-2-Meisterschaft 2017, das »The International 7« mit 24.667.730 US-Dollar. Das gewann das internationale Team Liquid und katapultierte den Berliner Teamkapitän Kuro »KuroKy« Salehi Takhasomi auf Anhieb auf Platz 1 der finanziell erfolgreichsten E-Sportler aller Zeiten.

Platz 2 bei den Spielen geht an Counter-Strike: Global Offensive: Seit dem Release im Jahr 2012 hat esportearnings.com satte 3.227 Turniere für den Team-Shooter in der Datenbank, ebenfalls offiziell und inoffiziell. 9.728 Spieler teilen sich demnach über 53.393.783 US-Dollar.

Der Branchenveteran Scott "SirScoots" Smith vergleicht die Summe mit den Top-10-Spielen des Jahres 2017, die zusammengezählt keine solche Gewinnsumme stellen konnten:

To put this in some perspective, in 2017, the top 10 games COMBINED gave out $91.2mm in prize money. @FortniteGame with the biggest HMB in esports history. — Scott Smith (@SirScoots) May 21, 2018

Das dürfte die Ankündigung also in Relation setzen. Epic Games will in nur einem Jahr 100.000.000 US-Dollar aus dem eigenen Topf - ohne zusätzliche Gelder der Ausrichter - für E-Sport-Veranstaltungen ausgeben. Zeitgleich dürfte dieser kaum greifbare Preispool vor Augen führen, wie unglaublich erfolgreich der Free2Play-Shooter mit dem Verkauf von Skins, Tänzen und anderen Ingame-Items ist. Gameplay-Vorteile gibt es im Ingame-Shop des Battle-Royale-Shooters bis heute nicht zu kaufen.

