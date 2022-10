Das neue Fallout, das nicht Fallout heißt, soll Moderne und Klassik vereinen

Fallout ist am 10. Oktober 25 Jahre alt geworden. Passend dazu veröffentlicht das Entwicklungsstudio New Blood einen kleinen Ausschnitt aus ihrem aktuellen Projekt. Das erinnert nämlich frappierend an die Anfänge der Fallout-Serie.

Was wissen wir über das ominöse Spiel?

Noch hat das aktuelle Projekt von New Blood keinen offiziellen Namen – dafür können wir nun ein neues 30-sekündiges Video des Spiels unter die Lupe nehmen. Der CEO des Studios, Dave Oshry, veröffentlichte einen kurzen Ausschnitt des Titels auf Twitter:

Das gezeigte Material erinnert stark an die die alten Fallout-Spiele. Nicht nur das Auto im 50er-Jahre Stil, sondern auch das User Interface am unteren Bildschirmrand ist klar von der Rollenspielreihe inspiriert, bevor Bethesda die Zügel in die Hand nahm.

Mal zum direkten Vergleich - folgendes Bild stammt aus Fallout 2:

Kampfsystem in der Ego-Perspektive

Ein neues Detail aus dem Video: Die Kämpfe erinnern von der Perspektive her eher an die neueren Fallout-Spiele. Die finden nämlich in der Ego-Perspektive statt, wie wir im neuen Clip erkennen können.

Dadurch soll das langsame und klobige Kampfsystem aus den alten Fallout-Spielen etwas spannender gestaltet werden - grundsätzlich rundenbasiert sollen die Kämpfe aber weiterhin sein, wie Oshry unter seinem Tweet klarstellt. Erwartet uns also ein Oldschool-Fallout, aber mit dem neueren V.A.T.S. System?

Falls ihr mehr über den geheimnisvollen Fallout-Rivalen wissen wollt: Im Juni dieses Jahres konnten wir schon einen kleinen Ausschnitt des Rollenspiels begutachten und erste Details in Erfahrung bringen!

Was haltet ihr vom Perspektivenwechsel in die First Person? Haltet ihr das für eine gute Idee oder wäre eine andere Veränderung in euren Augen sinnvoller gewesen? Und was denkt ihr bisher über den Grafikstil des ominösen Spiels? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!