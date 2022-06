Fallout wie früher: Dieses Rollenspiel setzt auf klassische Stärken

Wer heutzutage Fallout hört, denkt vermutlich als erstes an die großen Rollenspiele von Bethesda und Obsidian. Aber die postapokalyptische Rollenspiel-Reihe fingt einst mal klein an: Als isometrisches Rollenspiel bei den Black Isle Studios. Diese Zeiten sind jedoch lange vorbei - nur nicht für Entwickler New Blood Interactive.

Das Studio kündigte während der PC Gaming Show 2022 ein neues isometrisches CRPG an, welches sich voll und ganz an die Fans der frühen Fallout-Spiele richtet. Dafür holt sich das Team durchaus prominente Verstärkung, auch wenn ein Release noch in weiter Ferne liegt.

Übrigens: Bei Bethesda wird in Zukunft ein neues Fallout entstehen. Allerdings müsst ihr dafür ebenfalls noch sehr lange warten.

Noch kein Titel, aber dafür bekannte Namen

Das neue Rollenspiel von New Blood, die zuvor am Shooter Dusk arbeiteten, besitzt derzeit noch keinen Namen. Zumindest für die Öffentlichkeit. Allzu viel wollte Dave Oshry, seines Zeichen CEO des Entwicklerstudios, sowieso noch nicht über sein Traumspiel verraten. Während der PC Gaming Show gab es deshalb auch nur einen kleinen Teaser, der aber bereits zeigt, wohin die Reise gehen soll:

Das noch namenslose Rollenspiel setzt beim Thema Szenario auf einen Retro-Futurismus und eine isometrische Kameraführung. Im Teaser sehen wir unter anderem einen Charakter, möglicherweise der Protagonist des Spiels, auf der Straße stehen, während vor ihm ein paar NPCs sichtbar sind. Hin und wieder fliegen raumschiffähnliche Fahrzeuge über seinen Kopf.

Mehr Details zum Spiel gibt es bis jetzt nicht. Allerdings setzt New Blood auf echte Fallout-Erfahrung, um das Rollenspiel umzusetzen. So ist an der Entwicklung beispielsweise Adam Lacko beteiligt, der für Project Van Buren bekannt ist. Dabei handelt es sich um die Fertigstellung einer Version von Fallout 3, die ursprünglich von den Black Isle Studios entwickelt werden sollte und nicht von Bethesda.

Mehr zu Van Buren und dessen Entwicklungsgeschichte erfahrt ihr in unserem umfangreichen Plus-Report zum Thema:

Unterstützung gibt es zudem von Alexander Berezin, der an der Modifikation Fallout Sonora beteiligt war, und Komponist Mark Morgan. Letzterer ist sogar direkt mit den ersten beiden Fallout-Spielen verbunden, denn er zeichnet für den Soundtrack der beiden Rollenspiel-Klassiker verantwortlich. In den letzten Jahren hat er zudem am Soundtrack von Wasteland 2 und Wasteland 3 mitgearbeitet.

Keine Ankündigung, aber ein Teaser

Dave Oshry bezeichnet die Vorstellung des Projekts noch nicht als Ankündigung. Schließlich gibt es derzeit nicht einmal einen Namen. Allerdings sei das Rollenspiel ein Traum von ihm, so Oshry gegenüber PC Gamer, weshalb sich das Team dazu entschied, jetzt schon mal einen kleinen Einblick zu gewähren.

Bis zu einer richtigen Ankündigung mit Namen und vielleicht sogar einem Releasetermin dürfte noch einige Zeit vergehen. Vielleicht ja dann bei der PC Gaming Show 2023, sofern diese im kommenden Jahr erneut stattfinden sollte.

Ein klassisches Rollenspiel mit Iso-Perspektive und ungewöhnlichen Setting: Freut ihr euch über die Ankündigung beziehungsweise den Teaser oder ist für euch die Zeit solcher Rollenspiele vorbei? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!