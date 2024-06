Das neue Life is Strange bringt die beliebteste Heldin zurück - mit neuen Kräften

1:59 In Life is Strange: Double Exposure kehrt die Heldin des ersten Teils endlich zurück

Auf dem Xbox Games Showcase hat Square Enix einen spektakulären Trailer für Life is Strange: Double Exposure präsentiert und damit offiziell die Rückkehr von Max Caulfield angekündigt.

Die ursprüngliche Geschichte um Max Caulfield und Chloe Price gilt als bislang bester Teil und hat unzählige Fan-Herzen erobert. Nun steht eine erwachsene Max vor einem neuen, packenden Abenteuer. Wir sagen euch, was euch im nächsten Teil erwartet.

Das erwartet euch in Life is Strange: Double Exposure

In Double Exposure kehrt Max zurück, um den Mord an ihrer besten Freundin aufzuklären – das kommt euch doch bekannt vor, oder? Dieses Mal gibt es jedoch eine gewaltige Wendung: Als Protagonistin des ursprünglichen Life is Strange hatte Max nämlich die besondere Fähigkeit, die Zeit zu manipulieren.

Doch nun besitzt sie die Fähigkeit, Portale zwischen zwei verschiedenen Welten zu öffnen: In Double Exposure kann sie in zwei parallele Zeitlinien gleichzeitig eintauchen. Diese Zeitlinien sind identisch, aber in einer wurde ihre Freundin, bei der es sich offenbar nicht um Chloe handelt, ermordet, während diese Freundin in der anderen noch lebt.

Max muss nun mithilfe ihrer neuen Fähigkeit den Mord in einer Welt aufklären bzw. in der anderen verhindern, sowie die beiden Zeitlinien wieder vereinen – und so letztlich ihre Freundin retten. Damit dürfte auch die Frage weiter offen bleiben, welches Ende des ersten Teils das wahre Ende ist – wenn die Handlung des ersten Teils nicht doch noch aufgegriffen wird.

Life is Strange: Double Exposure erscheint am 29. Oktober 2024 für Xbox Series X|S und PC. Ob es sich um einen einmaligen Titel oder das Spiel erneut in mehreren Episoden erscheint, wurde noch nicht bestätigt. Das von vielen Fans heiß ersehnte Wiedersehen mit Max verspricht jedoch eine aufregende Handlung und das vielleicht beste Spiel der Serie seit Life is Strange 1.