Das Schwarze Auge: Elfe, Zwerg oder Praiot? Welchen Charakter sollen wir uns erstellen? Stimmt ab!

Zwerg, Thorwalerin? Über unseren DSA-Charakter wird demokratisch abgestimmt.

Das Schwarze Auge ist Deutschlands erfolgreichstes Pen&Paper-Rollenspiel. Die Fans lieben es für seine Welt und dafür, wie viele unterschiedliche Charaktere man hier erstellen kann! Wo man in anderen Rollenspielen nur die Wahl aus schnöden Klassen wie Waldläufer, Dieb oder Krieger hat, gibt es bei DSA eine gewaltige Auswahl aus Professionen, Kulturen und Sonderfertigkeiten.

Gut, das kann einigen auch leicht über den Kopf wachsen und ob es das alles wirklich braucht, ist eine andere Frage. Trotzdem ist es schön, wie frei die Charaktererstellung hier funktioniert. Daher macht es zumindest uns auch immer wieder Spaß, einen DSA-Helden oder eine Heldin zusammenzuklöppeln!

Doch heute wollen wir dafür eure Hilfe!

Der DSA-Charakter der GameStar-Community

Wir wollen demnächst einen DSA-Charakter bauen. Dafür sind wir aber auf eure Hilfe angewiesen. Wir haben nämlich ausnahmsweise mal gar keinen Plan, was für ein Charakter das werden soll. Die einfachste Antwort war da für uns: Wir fragen einfach euch!

Ab hier findet ihr also eine Reihe an Umfragen, aus denen wir versuchen, einen aventurischen Helden zu synthetisieren. Stimmt also für eure bevorzugte Option ab:

Fleißsternchen gibt es, wenn ihr in die Kommentare noch Namensvorschläge oder Ideen für Vor- und Nachteile postet!

6:33 Das Schwarze Auge: Bald können eure Helden erleben, wie das wichtigste Land des Kontinents sich für immer verändert

Autoplay

Wie entsteht daraus ein Charakter?

DSA-Profis sehen natürlich sofort, dass wir hier nicht wirklich alle Optionen aufführen, die es in DSA 5 so gibt. Hätten wir das versucht, wär uns aber auch das CMS abgeraucht. Allein die Kulturen gehen ja schon in die Dutzenden! Deshalb haben wir versucht, in einigen Fällen einen groben »Vibe« abzubilden.

Die Antwort mit den meisten Stimmen pro Kategorie wird beim Erstellen dann als Erstes berücksichtigt. Je nachdem versuchen wir dann, einen Charakter zu basteln, der am besten all diese Vorgaben von euch verkörpert. Ein Beispiel. Sollten folgende Antworten gewinnen:

Grundlage : geweiht

: geweiht Spezies: Mensch

Mensch Herkunft: dichte Wälder

dichte Wälder Beruf: Reisender

Reisender Gott: Rondra

In diesem Fall würden wir wohl eine menschliche Rondra-Geweihte aus Andergast basteln.

Es kann durchaus sein, dass sich manche Ergebnisse dabei ausschließen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich aus einem firungeweihten Diplomaten machen soll. In der Regel wird in so einem Fall die Götterwahl bevorzugt, sollte es sich denn wirklich um einen Geweihten handeln. Auch in anderen Konfliktfällen müssen wir eventuell umdisponieren oder die nächstbeste Antwort bevorzugen.

Aber wir versuchen so gut es geht, das Ergebnis zu respektieren! Selbst wenn dabei aventurischer Humbug rauskommt. Ich hoffe ja ein wenig auf den praiosgeweihten Goblin.

Wozu das alles?

Gute Frage! Auf die es (noch!) keine Antwort gibt. Wir müssen noch ein wenig geheimhalten, warum wir einen DSA-Charakter erstellen. Aber ihr werdet nicht super lange auf die Auflösung warten müssen. In den nächsten Tagen werdet ihr erfahren, was es damit auf sich hat! Bis dahin hüllen wir uns in borongefälliges Schweigen und schauen gebannt dabei zu, welche Antworten ihr so wählt!