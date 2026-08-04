Henry Cavill hat für Amazons Warhammer-40k-Serie gerade bestätigt, worauf jeder seiner Fans wohl nur gewartet hat

Es gibt eine Handvoll zusätzlicher Details zu den Warhammer-40k-Projekten von Henry Cavill persönlich.

Der Imperator beschützt! Gleich zwei verschiedene TV-Serien zu Warhammer 40k sind bei Amazon in der Arbeit. Und an beiden ist Super-Fan und Tabletop-Connoisseur Henry Cavill beteiligt:

eine Realverfilmung

ein animiertes Spin-off zur Folge Kenne keine Furcht aus Secret Level

Gerade haben wir erst die Ankündigung der Animationsserie bekommen, da meldet sich Cavill persönlich zu Wort und liefert ein paar zusätzliche Details.

Henry Cavill steht bei Warhammer 40k auch vor der Kamera

So bestätigte der ehemalige Witcher- und Superman-Darsteller via Social Media, dass er bei der Live-Action-Serie zu Warhammer 40k auch selbst vor der Kamera zu stehen plant. Bisher war nur bekannt, dass er sich als Produzent maßgeblich am kreativen Schaffensprozess beteiligt. Welche Rolle Cavill damit spielt, verrät er allerdings noch nicht.

Das ist aber noch nicht alles:

Henry Cavill bestätigt offiziell, dass Horror-Spezialist Mike Flanagan (Doctor Sleep, Midnight Mass) am Drehbuch mitwirkt.

(Doctor Sleep, Midnight Mass) am Drehbuch mitwirkt. Das Filmstudio United Artists mischt ebenfalls mit, mit dem Cavill bereits bei Chad Stahelskis Highlander-Reboot zusammengearbeitet hat.

Bezüglich der animierten Warhammer-40k-Serie verrät Cavill wiederum, dass sich die der Deathwatch widmen wird – also den Space Marines, die sich aus Veteranen verschiedener Orden zusammensetzen und der Inquisition, konkret dem Ordo Xenos, unterstehen.

0:39 Secret Level: Die Warhammer-Episode der Amazon-Serie sieht richtig fett aus

Autoplay

Wann erscheinen die beiden TV-Serien zu Warhammer 40k überhaupt?

Mehr Details zu den beiden Projekten gibt es momentan nicht. So bleibt ebenfalls abzuwarten, wann sie überhaupt bei Prime Video im Abo aufschlagen.

Die Realverfilmung von Warhammer 40k dürfte noch ein Weilchen auf sich warten lassen. Immerhin wurde gerade erst der Prozess des Drehbuchschreibens begonnen. Und sofern die Skripts passen, müssen dann der eigentliche Casting-Prozess und die Dreharbeiten gestartet werden.

Mit dem animierten Spin-off zu Secret Level dürfte es etwas schneller vorangehen. Sofern man hier auf die Vorarbeit für »Kenne keine Furcht« zurückgreifen kann, lässt die Animationsserie vielleicht nicht zu lange auf sich warten.

Mehr Wissenswertes zu Warhammer 40k könnt ihr übrigens unter den Links oben nachlesen.

Henry Cavill hat neben Warhammer 40.000 außerdem noch die folgenden Projekte in Arbeit: Das Highlander-Reboot von Regisseur Chad Stahelski, eine neue Agent-Komödie mit Kevin Hart für Netflix und die Realverfilmung von Voltron für Amazon Prime Video.