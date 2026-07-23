»Mehr davon!!« - Kostenloser Fantasy-Kurzfilm zu Das Schwarze Auge ist so gut, dass Fans direkt ein Sequel fordern

Ein DSA-Fanfilm sorgt gerade für Begeisterung auf YouTube.

Auf YouTube wurde vor Kurzem ein kostenloser Fantasy-Kurzfilm rund um Das Schwarze Auge veröffentlicht. Er dauert knapp 25 Minuten und trägt den Titel Eine Nacht in Tobrien . Das Video wurde schon jetzt etwa 5.000 Mal aufgerufen.

In den Kommentaren zeigen sich die Fans überrascht und begeistert, viele wollen schon jetzt eine Fortsetzung. Anschauen könnt ihr euch den Film gleich hier über das YouTube-Embed, wenn ihr neugierig seid:

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In der Beschreibung betonen die Filmemacher, dass sie sich eher auf die kleinen und persönlichen Aspekte des bekannten Pen&Paper-Universums konzentrieren:

Eine Nacht in Tobrien ist ein Kurzfilm, der in der Welt von Das Schwarze Auge spielt. Dieses deutsche Pen&Paper-Spiel aus dem Jahr 1984 beherbergt große Geschichten mit Drachen, Dämonen und Armeen. Unsere ist aber anders, denn sie hat in einem Gasthaus Platz.

Tatsächlich spielt der ganze Film in einer mittelalterlichen Gaststätte, glänzt aber trotzdem durch eine hohe Produktionsqualität für ein Fanprojekt. Lichtstimmungen, Dialoge und die schauspielerische Leistung sind so gut, dass die Kommentare sie ausgiebig feiern. So zeigt sich Merovan12 unter dem Video etwa sichtlich gerührt:

Wow… ich bin wirklich beeindruckt. Selten hat mich ein DSA-Filmprojekt so in die Welt Aventuriens hineingezogen. Die Schauspieler, die Effekte und vor allem die dichte, düstere Atmosphäre waren großartig. Und dann der Moment, als die Bardin ihr Lied anstimmt - mitten in all der Dunkelheit ein kleines strahlendes Licht. Das hat mich richtig berührt. Vielen Dank für diesen fantastischen Kurzfilm. Er macht unglaublich Lust auf mehr!

6:33 Das Schwarze Auge: Bald können eure Helden erleben, wie das wichtigste Land des Kontinents sich für immer verändert

Autoplay

Bitte macht eine Fortsetzung! - DSA-Fans sind begeistert

Andere stimmen zu und fordern gleich frech eine Fortsetzung. So schreibt UndeadFr3Ak gleich ganz oben mit den meisten Upvotes:

Gute Pilotfolge, wann kommt der Rest der Staffel? xD

Offenbar spricht dieser Kommentar vielen aus der Seele. Nutzer Bambuzzsprosse zeigt sich gleich darunter ebenfalls sichtlich von der Qualität beeindruckt, die er oder sie so nicht von einem DSA-Fanprojekt erwartet hätte:

Leude, Leude - mega. Ich cringe recht schnell bei DSA-Fanprojekten, aber das hier hebt sich sehr ab und lässt das Gefühl Aventuriens wirklich greifbar werden.

Hut ab, das hat ganz viel Spaß gemacht.

Dieses Fazit zieht sich durch einen Großteil der Kommentare. Milana7293 bittet darum, das Video fleißig zu hypen , damit wir bald eine Fortsetzung bekommen. Damit wird auf eine neue YouTube-Funktion Bezug genommen, die Videos von unbekannteren Kanälen dabei helfen kann, mit genug Punkten die Bestenlisten raufzuklettern, um mehr Leuten angezeigt zu werden.

Dazu geäußert haben sich die Macher bislang nicht, aber sollte das Video zu einem YouTube-Hit werden, erscheint eine Fortsetzung zumindest nicht abwegig.

Wollt ihr den Film nicht auf YouTube schauen und das Team noch mehr unterstützen, könnt ihr auch eine Blu-ray über die offizielle Webseite (siehe Link oben) für 22 Euro erwerben. Abseits davon sind dort auch direkte Spenden möglich. Seid ihr darüber hinaus neugierig geworden, finden sich dort auch Texte zu den Beteiligten, die sie etwas genauer vorstellen.

Habt ihr euch den Film angeschaut? Wenn ja, was denkt ihr? Hat er euch genauso bewegt? Schreibt es uns in die Kommentare!