Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

»Mehr davon!!« - Kostenloser Fantasy-Kurzfilm zu Das Schwarze Auge ist so gut, dass Fans direkt ein Sequel fordern

Ein Pen&Paper-Kurzfilm begeistert gerade so sehr auf YouTube, dass die Fans schon jetzt einen zweiten Teil zum Fantasy-Abenteuer wollen.

Profilbild von Elena Schulz

Elena Schulz
23.07.2026 | 08:03 Uhr

Ein DSA-Fanfilm sorgt gerade für Begeisterung auf YouTube. Ein DSA-Fanfilm sorgt gerade für Begeisterung auf YouTube.

Auf YouTube wurde vor Kurzem ein kostenloser Fantasy-Kurzfilm rund um Das Schwarze Auge veröffentlicht. Er dauert knapp 25 Minuten und trägt den Titel Eine Nacht in Tobrien. Das Video wurde schon jetzt etwa 5.000 Mal aufgerufen.

In den Kommentaren zeigen sich die Fans überrascht und begeistert, viele wollen schon jetzt eine Fortsetzung. Anschauen könnt ihr euch den Film gleich hier über das YouTube-Embed, wenn ihr neugierig seid:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

In der Beschreibung betonen die Filmemacher, dass sie sich eher auf die kleinen und persönlichen Aspekte des bekannten Pen&Paper-Universums konzentrieren:

Eine Nacht in Tobrien ist ein Kurzfilm, der in der Welt von Das Schwarze Auge spielt. Dieses deutsche Pen&Paper-Spiel aus dem Jahr 1984 beherbergt große Geschichten mit Drachen, Dämonen und Armeen. Unsere ist aber anders, denn sie hat in einem Gasthaus Platz.

Tatsächlich spielt der ganze Film in einer mittelalterlichen Gaststätte, glänzt aber trotzdem durch eine hohe Produktionsqualität für ein Fanprojekt. Lichtstimmungen, Dialoge und die schauspielerische Leistung sind so gut, dass die Kommentare sie ausgiebig feiern. So zeigt sich Merovan12 unter dem Video etwa sichtlich gerührt:

Wow… ich bin wirklich beeindruckt. Selten hat mich ein DSA-Filmprojekt so in die Welt Aventuriens hineingezogen. Die Schauspieler, die Effekte und vor allem die dichte, düstere Atmosphäre waren großartig. Und dann der Moment, als die Bardin ihr Lied anstimmt - mitten in all der Dunkelheit ein kleines strahlendes Licht. Das hat mich richtig berührt. Vielen Dank für diesen fantastischen Kurzfilm. Er macht unglaublich Lust auf mehr!

Video starten 6:33 Das Schwarze Auge: Bald können eure Helden erleben, wie das wichtigste Land des Kontinents sich für immer verändert

Bitte macht eine Fortsetzung! - DSA-Fans sind begeistert

Andere stimmen zu und fordern gleich frech eine Fortsetzung. So schreibt UndeadFr3Ak gleich ganz oben mit den meisten Upvotes:

Gute Pilotfolge, wann kommt der Rest der Staffel? xD

Offenbar spricht dieser Kommentar vielen aus der Seele. Nutzer Bambuzzsprosse zeigt sich gleich darunter ebenfalls sichtlich von der Qualität beeindruckt, die er oder sie so nicht von einem DSA-Fanprojekt erwartet hätte:

Leude, Leude - mega. Ich cringe recht schnell bei DSA-Fanprojekten, aber das hier hebt sich sehr ab und lässt das Gefühl Aventuriens wirklich greifbar werden.
Hut ab, das hat ganz viel Spaß gemacht.

Dieses Fazit zieht sich durch einen Großteil der Kommentare. Milana7293 bittet darum, das Video fleißig zu hypen, damit wir bald eine Fortsetzung bekommen. Damit wird auf eine neue YouTube-Funktion Bezug genommen, die Videos von unbekannteren Kanälen dabei helfen kann, mit genug Punkten die Bestenlisten raufzuklettern, um mehr Leuten angezeigt zu werden.

Dazu geäußert haben sich die Macher bislang nicht, aber sollte das Video zu einem YouTube-Hit werden, erscheint eine Fortsetzung zumindest nicht abwegig.

Mehr zum Thema
1
Bevor Warhammer 40K cool war: So schräg sahen die ersten Space Marines der 80er aus
von Dennis Zirkler
2
Vergesst Tyraniden! Das sind die widerlichsten, heimtückischsten und ekligsten Monster in Warhammer 40k
von Dennis Zirkler
3
Bei meinen Warhammer 40k-Minis dreht sich der Imperator im Grab um - aber genau deswegen liebe ich sie
von Ann-Kathrin Kuhls

Wollt ihr den Film nicht auf YouTube schauen und das Team noch mehr unterstützen, könnt ihr auch eine Blu-ray über die offizielle Webseite (siehe Link oben) für 22 Euro erwerben. Abseits davon sind dort auch direkte Spenden möglich. Seid ihr darüber hinaus neugierig geworden, finden sich dort auch Texte zu den Beteiligten, die sie etwas genauer vorstellen.

Habt ihr euch den Film angeschaut? Wenn ja, was denkt ihr? Hat er euch genauso bewegt? Schreibt es uns in die Kommentare!

zu den Kommentaren (4)
Kommentare(5)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Kostenlos bei Epic: Nur noch wenige Stunden lang bekommt ihr einen echten Rollenspiel-Geheimtipp und haarsträubenden Psycho-Horror   1     2

vor 53 Minuten

Kostenlos bei Epic: Nur noch wenige Stunden lang bekommt ihr einen echten Rollenspiel-Geheimtipp und haarsträubenden Psycho-Horror
Großer Steam Sale zeigt, wie viele fantastische Spiele in Deutschland entstehen - 10 davon gibts gerade zum Tiefstpreis   1 PLUS

vor 3 Stunden

Großer Steam Sale zeigt, wie viele fantastische Spiele in Deutschland entstehen - 10 davon gibt's gerade zum Tiefstpreis
»Mehr davon!!« - Kostenloser Fantasy-Kurzfilm zu Das Schwarze Auge ist so gut, dass Fans direkt ein Sequel fordern   4     1

vor einer Stunde

»Mehr davon!!« - Kostenloser Fantasy-Kurzfilm zu Das Schwarze Auge ist so gut, dass Fans direkt ein Sequel fordern
Ist das wirklich Steve Rogers? Um den Auftritt des Avengers im Doomsday-Trailer ranken sich einige wilde Theorien   2     1

vor 4 Stunden

Ist das wirklich Steve Rogers? Um den Auftritt des Avengers im Doomsday-Trailer ranken sich einige wilde Theorien
mehr anzeigen