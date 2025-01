Das wichtigste Tool für Path of Exile 2 ist da: Path of Building 2 sorgt für perfekte Builds

Gute Nachrichten für alle, die in Path of Exile 2 gerne an ihren Builds tüfteln: Path of Building 2 (PoB2) ist offiziell in der Version 0.1.0 erschienen!

Path of Building 2 bringt viele essenzielle Features mit, die für die Planung eurer Builds in PoE2 unverzichtbar sind. Wir sagen euch, was bereits drinsteckt und woran noch gearbeitet wird.

Darum ist PoB2 so wertvoll

Path of Exile 2 bietet mit seinem riesigen Skill Tree und zahllosen Item-Optionen bereits jetzt eine fast erdrückende Komplexität. Ohne ein Tool wie PoB2 ist es kaum möglich, die Vielzahl an Mechaniken, Modifikatoren und Synergien komplett zu durchschauen, die Auswirkungen einzelner Items oder verteilter Passiv-Punkte zu verfolgen und optimale Builds zu erstellen.

Das Tool ermöglicht es, die Auswirkungen jeder noch so kleinen Entscheidung im Skill Tree oder bei der Ausrüstungswahl genau zu berechnen – sei es der Schaden einer Fähigkeit, die Verteidigungswerte oder der Einfluss von Buffs und Debuffs.

Das kann die erste Version von Path of Building 2

Path of Building 2 bringt viele essentielle Features mit, die für die Planung eurer Builds in PoE2 unverzichtbar sind:

Passiver Fertigkeitenbaum und Ascendancies: Der neue, massive Passive Skill Tree von Path of Exile 2 wird bereits unterstützt – inklusive der meisten Ascendancy-Klassen und der neuen Waffenset-Fertigkeitspunkte .

Der neue, massive Passive Skill Tree von Path of Exile 2 wird bereits unterstützt – inklusive der meisten Ascendancy-Klassen und der neuen . Attributs-Umschaltung: Passive Knoten mit variablen Attributen können jetzt flexibel angepasst werden.

Passive Knoten mit variablen Attributen können jetzt flexibel angepasst werden. Skill- und Support-Gems: Grundlegende Unterstützung für viele aktive und unterstützende Fertigkeiten ist integriert, inklusive detaillierter Stat-Breakdowns bei komplexeren Skills.

Grundlegende Unterstützung für viele aktive und unterstützende Fertigkeiten ist integriert, inklusive detaillierter Stat-Breakdowns bei komplexeren Skills. Einzigartige Items: Viele (wenn nicht alle) bekannten Uniques sind bereits im Tool verfügbar.

Viele (wenn nicht alle) bekannten Uniques sind bereits im Tool verfügbar. Neu berechnete Ailment-Formeln: Die Schadensberechnung für Zustände wie Brennen, Kälte oder Gift wurde grundlegend überarbeitet.

Die Schadensberechnung für Zustände wie Brennen, Kälte oder Gift wurde grundlegend überarbeitet. Verbesserte Skill-Tree-Darstellung: Der Fertigkeitenbaum wurde optisch und technisch optimiert, was für flüssigeres Navigieren sorgt.

Der Fertigkeitenbaum wurde optisch und technisch optimiert, was für flüssigeres Navigieren sorgt. Rune- und Seelenkern-Support: Die neuen Mechaniken von PoE2 wie Runen und Seelenkerne sind bereits integriert.

Die neuen Mechaniken von PoE2 wie und sind bereits integriert. Geist- und Geistreservierung: Auch die neuen Spirit-Mechaniken finden ihren Platz in PoB2.

7:45 Path of Exile 2: Was steckt in Patch 0.1.1? Die Entwickler verraten es im Video

Autoplay

Was noch fehlt – aber in Arbeit ist

Natürlich handelt es sich bei Version 0.1.0 um eine frühe Version. Einige Funktionen fehlen noch, sollen aber in zukünftigen Updates folgen:

Charakterimport: Derzeit könnt ihr eure Charaktere noch nicht direkt aus dem Spiel importieren, da GGG die API dafür noch nicht freigeschaltet hat.

Derzeit könnt ihr eure Charaktere noch nicht direkt aus dem Spiel importieren, da GGG die API dafür noch nicht freigeschaltet hat. Berechnung von Meta- und Trigger-Skills: Komplexe Mechaniken wie automatisierte Skills und Kombos benötigen noch Überarbeitungen.

Komplexe Mechaniken wie automatisierte Skills und Kombos benötigen noch Überarbeitungen. Skill-Kombos und Rotationen: Angriffe mit mehreren Phasen (z.B. Tempest Flurry ) werden aktuell noch nicht vollständig unterstützt.

Angriffe mit mehreren Phasen (z.B. ) werden aktuell noch nicht vollständig unterstützt. Weapon Set Swap: Waffenset-Wechsel und deren Einfluss auf Builds fehlen bislang.

Waffenset-Wechsel und deren Einfluss auf Builds fehlen bislang. Volle Unterstützung aller Passive-Tree-Knoten und Modifikatoren: Viele sind schon drin, aber noch nicht alle. Rote Markierungen im Tool zeigen derzeit nicht unterstützte Effekte an.

Viele sind schon drin, aber noch nicht alle. Rote Markierungen im Tool zeigen derzeit nicht unterstützte Effekte an. Skills von Items: Fähigkeiten, die durch Items verliehen werden, sind noch nicht vollständig integriert.

Fähigkeiten, die durch Items verliehen werden, sind noch nicht vollständig integriert. Kartenmodifikatoren und Boss-Skills: Diese fehlen bisher komplett, was vor allem im Endgame relevant wird.

Da es sich um eine Early-Version handelt, solltet ihr mit Bugs und kleineren Problemen rechnen – das Team arbeitet aber bereits an weiteren Verbesserungen. Den Download von Path of Building 2 findet ihr weiter oben im Artikel, indem ihr auf den blauen Button klickt. Dieser führt euch zur GitHub-Seite des Projekts.