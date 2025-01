Path of Exile 2: Riesiger Patch 0.1.1 erscheint morgen mit hunderten Änderungen

Path of Exile 2 erhält bereits in wenigen Stunden ein großes Update.

Grinding Gear Games hat mit Patch 0.1.1 für Path of Exile 2 das nächste große Update mit hunderten Änderungen angekündigt, das vor allem das Endgame aufpeppt und zahlreiche Balance- und Komfortverbesserungen mit sich bringt. Von neuen Karten bis hin zu Boss-Anpassungen – hier erfahrt ihr, was euch morgen im Update erwartet.

Vier neue Tower Maps und mehr Vielfalt im Endgame

Für alle, die im Endgame von Path of Exile 2 nach neuen Herausforderungen suchen, gibt es Grund zur Freude: Mit Alpine Ridge, Bluff, Mesa und Sinking Spire warten vier neue Tower Maps auf euch!

Die Lost Towers Map wurde zudem komplett überarbeitet. Diese neuen Gebiete bringen nicht nur frische Optik, sondern auch unterschiedliche Gameplay-Schwerpunkte mit sich. So setzen manche Maps stärker auf Monsterdichte, während andere mit zusätzlichem Content wie Strongboxes, Essenzen oder Schreinen aufwarten.

Außerdem erhalten alle Karten jetzt mindestens drei seltene Monster, was eine höhere Loot-Ausbeute und größere Herausforderungen garantiert. Wer Bosskämpfe liebt, wird sich zusätzlich freuen: Künftig begegnet ihr in etwa jeder vierten Map einem Boss.

Der Arbiter of Ash wird umfassend angepasst

Der Kampf gegen den Arbiter of Ash war bislang gnadenlos: Eine Niederlage bedeutete sofort das Ende. Mit dem neuen Patch könnt ihr jetzt bis zu sechs Wiederbelebungsversuche einlegen. Allerdings bleibt es dabei: Verlasst ihr die Map, verfällt der Versuch.

Die Respawns sind zudem an den Spieler gebunden, der die Schlüssel eingesetzt hat, und gelten für das gesamte Team. Bei höheren Schwierigkeitsgraden werden die verfügbaren Versuche reduziert.

Der Boss selbst wurde ebenfalls angepasst: Seine Angriffe lassen sich nun nicht mehr so leicht blockieren oder unterbrechen. Zudem ist er während seines Auftauchens länger unverwundbar und nimmt dabei weniger Schaden. Minion-Builds profitieren davon, dass der Arbiter seine Schwertangriffe nun seltener gegen eure Begleiter richtet.

Neues Endgame-Item: Overseer's Precursor Tablet

Mit dem Patch hält auch ein neues Item Einzug: Das Overseer's Precursor Tablet. Dieses neue Währungsobjekt kann in abgeschlossenen Türmen platziert werden, um zusätzlichen Boss-Content in nahegelegenen Maps zu aktivieren. Die Tablets droppen von Map-Bossen.

Einige geplante Features haben es nicht in diesen Patch geschafft, sind aber in Arbeit. Dazu gehört die Einführung von Mehrfach-Respawns bei anderen Endgame-Bossen wie dem King in the Mists oder Olroth. Außerdem fehlt aktuell noch eine Waystone-Stash-Tab, die für mehr Übersicht bei den Karten sorgen soll.

Die vollständigen Patch Notes mit hunderten Änderungen zu Path of Exile Update 0.1.1 findet ihr auf der zweiten Seite dieses Artikels.