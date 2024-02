Dave the Diver: Einer der größten Steam-Hits 2023 bekommt einen Godzilla-DLC

Das ist aber mal ein großer... Fisch?! Godzilla wird die Welt von Dave the Diver wohl ordentlich durcheinander rütteln.

Was braucht ein auf den ersten Blick idyllisches Urlaubsparadies an einer mysteriösen Lagune, um garantiert in aller Munde zu sein? Godzilla! Nachdem die Entwickler von Dave the Diver bereits Ungetüme aus der Welt von Dredge in ihre Unterwasserwelt gelockt haben, folgt nun im Mai 2024 das legendäre japanische Monster.

Nach seinem Siegeszug auf Plattformen wie Steam oder Nintendo Switch erscheint der Überraschungshit aus dem vergangenen Jahr im April außerdem auch für die Sony-Playstation, wie auf der jüngsten State of Play angekündigt worden ist. So ergibt eine thematisch-regionale Verankerung sicher Sinn.

Feuriger Auftritt

Derweil wissen wir neben der Ankündigung und dem Releasemonat noch nicht sehr viel zu berichten, denn zum einen war der Trailer wirklich kurz und zum anderen auch wenig aussagekräftig: Godzilla steigt brennend inmitten der Lagune aus dem Wasser empor und stampft gen Ufer und trifft auf einen alten Bekannten für Veteranen des Titels - Cut.

Doch seht selbst, auch wenn der Godzilla-Part kurz ist und erst die zweite Hälfte des Videos bildet:

1:04 Godzilla-DLC für Dave the Diver angekündigt: Erwartet uns ein Kampf der Bestien-Titanen?

Unklarer Umfang: Was genau mit Godzilla so alles an Features oder neuen Wasserkreaturen in die Lagune zieht, ist aktuell komplett offen. Auch ob wir selbst gegen die Bestie antreten, ist nicht bekannt.

Wie teuer wird der Godzilla-DLC? Auch das wissen wir derzeit nicht. Allerdings könnte sich die Großzügigkeit der Entwickler von Mintrocket wiederholen. Denn das Dave the Diver - Dredge Content Pack war und ist bis heute für alle Besitzer des Hauptspieles auf allen Plattformen kostenlos herunterladbar.

1:06:02 2023 war das Spielejahr der verkehrten Welt

Dave the Diver gehörte 2023 zu den großen Überraschungen eines Jahres, in dem vieles nicht so lief, wie es im Vorfeld schien. Im obigen GameStar-Talk gehen wir der Sache auf den Grund und lassen 12 Monate reich an spannenden Geschichten rund um Spiele Revue passieren.

Übrigens: Wer jetzt stirnrunzelnd Zweifel hegt, ob dieses Addon nicht der grundlegenden Idee des augenscheinlich bodenständigen Genre-Mix widerspricht, der irrt.

Ohne zu viel zu verraten, können wir versichern, dass Godzilla thematisch recht gut in die Welt passt, denn bei Dave the Diver geht es längst nicht nur um das beste Sushi. In der Lagune lauert Mysteriöses, das Geschichten aus einer längst vergangenen Zeit erzählt.