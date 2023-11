Entwickler eines Überraschungs-Hits 2023 öffnen bald ihr neues Survivalspiel für erste Tester

Die Entwickler von Dave The Diver wagen sich mit ihrem neuen Spiel in ganz andere Gefilde.

Wer Dave The Diver neben das nächste Werk von Entwickler Mintrocket hält, der traut seinen Augen nicht, und doch: Nakwon: Last Paradise will 2024 mit einem komplett anderen Konzept an die Erfolge des kulinarisch veranlagten Tauchers anknüpfen und ihr könnt euch bald selbst in die Zombie-Apokalypse wagen.

Ein öffentlicher wie kostenloser Pre-Alpha-Playtest öffnet demnächst seine Tore:

Von wann?: Der Playtest beginnt am Donnerstag, 30. November, um 2 Uhr morgens deutscher Zeit.

Bis wann?

Er endet am Dienstag, 5. Dezember, um 9 Uhr morgens deutscher Zeit. Wo? Ihr werdet euch den Client per Steam von der Spielseite herunterladen können.

Was ist Nakwon: Last Paradise

22:40 Massig Gameplay aus der Pre-Alpha des neuen Titels der Entwickler von Dave the Diver veröffentlicht

Dank des oben zu sehenden Gameplay könnt ihr euch schonmal einen genauen Eindruck verschaffen, was euch in dem Playtest erwartet. Doch kurz und knapp beschreiben lässt sich Nakwon: Last Paradise am besten als ein Escape from Tarkov mit Zombies.

Ihr dringt also im Stile eines Extraktion-Shooters in eine Zone ein und erwehrt euch dort alleine oder im Koop bis zu anderen 16 Spielern - sowie zahllosen Zombies. Letztendlich wollen alle Menschen mit möglichst viel Beute aus dem verseuchten Gebiet entkommen und die Untoten gieren nach Snacks.

Fokus auf Nahkampf: Es gibt zwar Schusswaffen in Nakwon: Last Paradise, doch diese sind mindestens so selten wie die Munition für deren Benutzung. Entscheidend für euren Erfolg wird also nicht euer Zielvermögen, sondern euer Können in der Beobachtung, im Verstecken und im Nahkampf sein.

Unsterbliche Zombies: Denn die dauerhungrigen, geistlosen Massen an Untoten sind unsterblich. Ihr könnt sie aber temporär zu Boden schicken, um Zeit zu gewinnen. In diesem PvPvE-Spiel ist es also wahrlich empfehlenswert, sich auf die notwendigen Kämpfe zu beschränken - gewinnen könnt ihr gegen die lebensfeindliche Umgebung nicht. Ihr vermögt vielleicht nur, sie wieder und wieder zu überleben.

Meta-Fortschritt: Zwischen den einzelnen Ausflügen in die Zone wird es auch ein Progressionssystem geben, bei dem eurer Citizen Grade über allerhand Dinge entscheidet. Aufstiege geben euch zum Beispiel Zugang zu neuer Ausrüstung.

1:15:57 Sind Activision, EA & Co. unfähig zur Innovation?

Dave The Diver hat 2023 anschaulich gezeigt, was dank Innovation bei entscheidenden Punkten für ein Kleinod an Spiel herauskommen kann. Und der besagte Titel schafft das trotz seiner Herkunft aus den Büros eines Weltkonzerns. Warum können Activision, EA oder andere Giganten der Branche das nicht? Wir gehen dem im GameStar-Talk nach.

Was denkt ihr über Nakwon: Last Paradise? Kommt da ein gar nicht mehr so geheimer Tipp für alle Survival-Fans mit Mehrspieler-Faible auf uns zu? Oder empfindet ihr den Titel eher als generisch und so auswechselbar? Werdet ihr an dem Playtest teilnehmen? Oder lehnt ihr solch frühen Einblicke eher ab, da sie ja fast immer zahlreiche Ecken und Kanten haben? Schreibt uns eure Meinung und Gedanken gerne in die Kommentare!