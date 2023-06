Steam-Fans verlieben sich gerade reihenweise in ein sehr ungewöhnliches Rollenspiel

Das ist Dave. Dave liebt Sushi. Und er ist zufällig ein versierter Taucher. Ergebnis: Ein neuer Steam-Hit.

Auf saftigen Reis beißen, noch schnell den frischen Fisch mit der Zunge ertasten, bevor das Wasabi in der Sojasoße wie eine frische Meeresbrise in die Nase steigt. Sushi essen ist ein sinnliches Erlebnis, das weiß auch Dave The Diver.

Das Spiel handelt von Taucher Dave, der Fische fängt, um sie dann gewinnbringend im Sushi-Restaurant zu verkaufen. Dave The Diver erschien am 28. Juni als Vollversion bei Steam und begeistert seit dem Early Access bereits Tausende.

Traumzahlen bei Steam

Im Gesamtschnitt kommt Dave The Diver auf äußerst positive 97 Prozent Zustimmung aus über 13.000 Steam-Reviews. So gut schneiden sehr, sehr wenige Spiele ab, noch dazu mit Early-Access-Phase und einem eher speziellen Artdesign. Die Pixeloptik wirkt allerdings sehr liebevoll gestaltet und erinnert euch vielleicht am ehesten an Stardew Valley.

Im Trailer könnt ihr euch selbst ein Bild machen:

1:35 Dave The Diver: Release-Trailer zum ungewöhnlichen Rollenspiel-Mix

Worum geht's in Dave The Diver?

Gemütlich am Strand liegend wird der symphatische Dave von einem Anruf überrascht. Freund Cobra unterbreitet ihm eine Geschäftsidee, für deren Ausführung er die Hilfe eines fähigen Tauchers braucht.

Also bricht Dave seinen Urlaub vorzeitig ab und reist an einen malerischen Küstenort, an dem bereits ein Sushi-Restaurant auf hungrige Kunden wartet. Ein talentierter Koch scharrt schon ungeduldig mit den Hacken und braucht nicht nur täglich frischen Fisch und andere Zutaten, sondern auch Daves tatkräftige Hilfe als Kellner. Und das Restaurant will weiterentwickelt, ausgebaut und beworben werden!

Daraus spinnt sich, ganz grob, das Spielprinzip:

Tagsüber sollen wir Fische fangen und den Ozean nach Geheimnissen erkunden.

Abends managen wir das Restaurant, stellen die Speisekarte zusammen und servieren Sushi.

Hier seht ihr ein paar Bilder aus Dave The Diver:

Dave The Diver - Screenshots ansehen

Diverse Rollenspiel- und Aufbau-Elemente finden sich dazwischen: So können wir unsere Tauchausrüstung verbessern, indem wir Materialien im Meer sammeln, Aufträge für diverse schräge Vögel erledigen, eine Farm für spezielle Zutaten anlegen, viele Minispiele daddeln und durch seltene Zutaten unsere Gerichte verfeinern. Auch selbst kochen ist möglich. Und auf Social Media müssen wir das Restaurant bewerben, damit mehr Gäste kommen.

Diese Mischung kommt bei Steam sehr gut an und wird auch massenhaft gespielt. 34.000 gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler wurden auf dem Höchstwert gemessen – eine beachtliche Zahl für ein Spiel mit Retro-Pixel-Optik. Seit Tagen verweilt Dave The Diver zudem weit oben in der Topseller-Liste.

Und ihr? Habt ihr Dave The Diver schon gespielt? Seid ihr auch begeistert oder bekommt euch das Spiel nicht an den Haken? Schreibt es gerne in die Kommentare!