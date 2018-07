DC Universe - Serien, Filme und Comics auf dem neuen Streaming-Dienst

DC Comics kündigt seinen ersten Streaming-Dienst DC Universe an und stellt auch gleich das umfangreiche Erstangebot der neuen Plattform vor.

Neue exklusive Serien

Zu den neuen exklusiven Produktionen gehören die angekündigten Serien Titans mit Brenton Thwaites als Batmans Sidekick Robin (Release 2018), Doom Patrol (Release 2019), Swamp Thing von James Wan (Release 2019), sowie die Animationsserie Harley Quinn (Release 2019) und die Animationsserie Young Justice: Outsiders (Release 2019).

Titans: So sieht Batmans Robin in der neuen DC-Serie aus

Klassische Filme und Serien

Auch die klassischen DC-Filme wie die Superman-Filme mit Christopher Reeve, Supergirl mit Helen Slater, Tim Burtons Batman-Filme, Batman Forever bis hin zur Batman-Trilogie von Christopher Nolan gehören zum Angebot.

Außerdem gibt es die klassischen Animationsfilme Justice League: The Flashpoint Paradox, Green Lantern: First Flight, Wonder Woman, Batman: The Dark Knight Returns, sowie die neuen Produktionen Batman: Gotham by Gaslight, Batman: Under the Red Hood, Batman: Gotham Knight und Batman: Bad Blood.

Und im Bereich Serien gibt es auch ein Wiedersehen mit den TV-Klassikern Wonder Woman (erstmals in HD), Batman: The Animated Series (HD) und Superman - Die Abenteuer von Lois & Clark mit Terri Hatcher und Dean Cain.

Zugriff auf eine riesige DC Comic-Bibliothek

Zusätzlich kommen Comic-Leser mit einer umfangreichen Comic-Bibliothek voll auf ihre Kosten. Noch ist die Liste sämtlicher Ausgaben noch nicht veröffentlicht, jedoch wird es tausende Ausgaben bekannter Reihen mit älteren und neuen Ausgaben geben, verspricht DC. Dazu gehört wohl auch Teen Titans, All-Star Superman, Trinity, Batman und Wonder Woman.

Ein zusätzlicher Shop rundet das Angebot mit Batman, Superman & Co. als Actionfiguren und einiges mehr von Warner Bros. und DC Entertainment ab.

Neuer Streaming-Dienst geht im August an den Start

Der neue Streaming-Dienst DC Universe geht Anfang August an den Start, jedoch ist das neue Angebot bisher nur den US-Fans vorbehalten. Wann er auch in Deutschland und den Rest der Welt erreichbar ist, wird sich zeigen.

DC Universe ist über iOS, Android oder den PC abrufbar und funktioniert mit Apple TV, Amazon Fire TV, Android TV und Google Chromecast.