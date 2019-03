Shazam! - Die ersten Kritiken zum DC-Superheldenspaß

Mit der Comic-Verfilmung Shazam! kommt kurz nach dem Kinostart von Captain Marvel die Antwort des Konkurrenten DC Comics in die Kinos. Richtig, Shazam ist eigentlich die DC-Variante des Captain Marvel, nur dass sich der Superheld nach einem Rechtsstreit mit Marvel so nicht mehr nennen darf.

Nun also dürfen wir in Kürze Zachary Levis Darstellung des DC-Superhelden in den Kinos erleben. Schon die ersten Trailer versprechen einen Superheldenspaß, eher ungewöhnlich für die sonst recht düsteren DC Comic-Verfilmungen.

Zachary Levi überzeugt als witziger Superheld

Inzwischen sind die ersten ausführlichen Filmkritiken eingetroffen und bestätigen die erste positive Meinung vieler Kritiker. Dabei wird vor allem der Humor des DC-Films von Regisseur David F. Sandberg gelobt, der für viele mehr ein Familienfilm darstellt. Einzig der von Mark Strong (Kick-Ass) gespielte Schurke ist vielen nicht böse genug, was jedoch dem Drehbuch geschuldet ist.

Metacritic etwa wertet den Kinofilm mit aktuell 76 Prozent positiver Kritiken im überwiegenden grünen Bereich. Noch besser sieht es auf Rotten Tomatoes aus. Hier wird der DC-Film mit derzeit 93 Prozent positiver Kritiken gelistet, mit einem durchschnittlichen Wert von 7.68 von 10.

Und unser Kollege Christoph Petersen von Filmstarts bringt es ganz gut auf den Punkt:

"Schlagfertig. Berührend. Lustig. Ein Comic-Blockbuster für alle, die auch mal eine Auszeit vom stumpfen Aufrüstungswahn im Superhelden-Genre brauchen."

Wer sich selbst ein Bild von dem Superheldenspaß Shazam! machen möchte, kann den DC-Film ab dem 4. April in den Kinos sehen.

Die ersten Kritiken zu Shazam!