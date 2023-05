Dead by Daylight: Das Steam-Phänomen wird bald zum Story-Spiel für Singleplayer

Until Dawn ist das bis dato erfolgreichste Spiel von Supermassive Games.

Eines der seit Jahren konstant meistgespielten Spiele auf Steam heißt Dead by Daylight: Das asymmetrische Gruselvergnügen, bei dem bekannte Horrorcharaktere wie Michael Myers, Ghostface und Freddy Krueger Jagd auf vier andere Spieler machen, sorgt zwar nur selten für Schlagzeilen, hat aber eine treue Fangemeinde.

Der Titel feiert jetzt seinen siebten Geburtstag und die Entwickler verteilen reichlich Geschenke: Nicht nur gibt es im Spiel, wie jedes Jahr, ein großes Event, sondern auch spannende Neuigkeiten: Das DbD-Universum bekommt Zuwachs in Form von zwei neuen Spielen.

Neues Story-Spiel von prominenten Entwicklern

Die große Neuigkeit kündigte Stephen Mulroney, der Vizepräsident von Entwickler Behavior Interactive, im Geburtstagsstream ihres Erfolgsspiels an - den entsprechenden Ausschnitt könnt ihr hier sehen:

Das erste angekündigte Spiel im Dead-by-Daylight-Universum kommt von Midwinter Entertainment, die vor rund einem Jahr von Behavior aufgekauft wurden und sich zuvor mit dem durchaus souverän umgesetzten, aber enorm erfolglosen Scavengers einen Namen machen konnten.

Wie schon ihr Erstlingswerk wird ihr bislang noch namenloses DbD-Spiel ein Multiplayer-Titel mit Fokus auf Koop. Bislang wissen wir allerdings nur, dass es um die Themen Gier und Begierde gehen soll.

Noch spannender ist hingegen der zweite Titel, der aktuell bei Supermassive Games in Arbeit ist. Die britischen Entwickler haben sich mit Until Dawn, The Quarry und der Dark-Pictures-Reihe als echte Experten für filmreife Horrorspiele bewiesen.

Laut Produzentin Traci Tufte könnt ihr euch wieder auf all das freuen, was die Spiele von Supermassive ausmacht:

Wir haben hart daran gearbeitet, die Spannung, die Handlungsmöglichkeiten und die verzweigte Erzählweise eines Supermassive-Spiels mit der Mythologie von Dead by Daylight zu verbinden.

Die beiden angekündigten Titel sind übrigens nicht das erste Spin-Off: Mit Hooked on You gab es vergangenes Jahr eine bizarre Mischung aus Psycho-Horror und Dating-Simulation auf Steam.