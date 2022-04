Dead in Vinland gratis bei GameStar Plus: Darkest Dungeon als Survival-Spiel

Diesen Monat gibt es eine überraschend komplexes Survival-Managment-Rollenspiel gratis bei GameStar Plus. Das Schicksal verschlägt eure Wikinger-Familie auf eine geheimnisvolle Insel, alles scheint verloren. Noch nicht vom Schiffbruch erholt, müsst Ihr auf dieser neuen Welt Fuß fassen, den widrigen Umständen trotzen und das Überleben der Gruppe sicherstellen

Ihr schickt eure Charaktere Runde für Runde zur Jagd, Essen kochen, Erkunden und mehr. Abends versammelt sich die ganze Gemeinschaft am Feuer und ihr könnt den Geschichten lauschen, während ihr Wasser und Essen rationiert. Es vergeht nicht viel Zeit, bis euch der Tyrann Björn Headcleaver aufspürt und fortan einen wöchentlichen Tribut einfordert. Die Entscheidung liegt bei euch: das Knie beugen oder mit den Konsequenzen leben.

Ein cleverer Genre-Mix

Dead in Vinland ist ein rundenbasiertes Suvival-Spiel mit einer Story und Quests die sich durch eure Entscheidungen beeinflussen lassen. Die starken Hintergrundgeschichten der Charaktere, die sich unter anderem mit ernsten Themen wie Verschleppung und Misshandlung befassen, bringen erzählerischen Tiefgang in die Handlung. Eure Charaktere besitzen Rollenspiel-Fähigkeiten die sowohl beim Überleben helfen, als auch in den rundenbasierten 3v3 Kämpfen zum Einsatz kommen. Ihr wählt, welche der 20 Fähigkeiten und 200 Eigenschaften die Charaktere entwickeln und einsetzen sollen. Zu der spannenden und komplexen Mischung kommen noch Roguelike-Elementen im Stil von Darkest Dungeon hinzu. Im Test von Dead in Vinland haben wir 79 Punkte vergeben.

Ab sofort können alle Plus-Mitglieder ihren Key bis 23:59 Uhr am 31. Mai abholen und diesen bis einschließlich 03. Juni für Dead in Vinland bei Gamesplanet einlösen.

