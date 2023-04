Dead Island 2 ist gerade erst raus, da trudeln schon beeindruckende Verkaufszahlen ein

Dead Island 2 wurde ursprünglich 2014 angekündigt, ist aber erst vor ein paar Tagen rausgekommen.

Auf Dead Island 2 mussten wir neun Jahre warten, jetzt ist es seit ein paar Tagen endlich da. Und innerhalb kürzester Zeit stellt sich bereits heraus: Das Zombie-Geschnetzel der Dambuster Studios verkauft sich richtig gut!

Dead Island 2 ist ein Erfolg

Seit dem Release am 21. April 2023 hat sich Dead Island 2 innerhalb von nur drei Tagen bereits über eine Million Mal verkauft. Allemal eine gute Bilanz - vor allem in Anbetracht der zähen Entwicklungsgeschichte des Spiels.

Ob wir damit mit neuen Fortsetzungen oder zumindest DLCs rechnen können? Abwarten. Bisher haben sich Dambuster Studios oder Deep Silver noch nicht dazu geäußert.

Übrigens: Auch bei der Presse und den Spielern kommt Dead Island 2 ganz gut weg. Zwar gehen die Meinungen durchaus auseinander, aber der allgemeine Konsens liegt darauf, dass Dead Island 2 allemal ein spaßiges Zombie-Spiel mit einer schönen Spielwelt geworden ist, das gerade im Koop brilliert.

Unseren Test mitsamt Testvideo könnt ihr euch natürlich wie folgt durchlesen beziehungsweise ansehen:

Ganz schön viele zerhackstückelte Zombies

Publisher Deep Silver hat nicht nur die offiziellen Verkaufszahlen geteilt, sondern auch einen Einblick gegeben, wie exzessiv sich Spieler in Dead Island 2 bereits ausgetobt haben:

Insgesamt kommen insgesamt über 11 Millionen Spielstunden zusammen

Spieler sind mit 28 Millionen mal doppelt so oft gestorben, wie es Einwohner von Los Angeles gibt

45 Millionen Zombies wurden von Spielern in zwei Hälften geteilt … gibt es damit doppelt so viele Zombies?

Mehr als 756 Millionen Zombie-Gliedmaßen wurden abgehackt

Spieler haben bereits 1,1 Milliarden Zombies zur Strecke gebracht.

Was für Erfahrungen habt ihr bisher mit Dead Island 2 gemacht: Wie gut gefällt euch das Spiel bisher? Was für neue Features und Verbesserungen würdet ihr euch für zukünftige Updates oder vielleicht sogar mögliche DLCs und Erweiterungen wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!