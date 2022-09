Necromorphs in ihrer ganzen, ekelerregenden Pracht: Das Dead Space Remake zeigt neue Screenshots vom Industrieraumschiff USG Ishimura, den außerirdischen Monstern und dem Ingenieur Isaac Clarke, der sich mit nichts als seinen Werkzeugen gegen die Bedrohung zur Wehr setzt.

Die Bilder tauchten auf der offiziellen Seite des Dead Space Remake im Xbox-Shop auf. Die drei neuen Screenshots könnt ihr direkt hier anschauen:

Was zeigen die Bilder?

Auf dem ersten Bild gleitet Isaac Clarke durch einen großen Schiffsraum, in dem offenbar menschliche Leichen schweben. Zudem ranken sich an den Wänden die ekligen Auswüchse der Necromorphs, was der Szene den typischen Deep Space Horror verleiht.

Die Horror-Atmosphäre fängt übrigens auch der Trailer gut ein:

Das zweite Bild zeigt Clarke, der in einem dunklen, von Dämpfen durchströmten Raum auf einer Promenade steht, während im Hintergrund von schräg oben kaltes Licht einfällt, das eine große technische Apparatur sichtbar macht.

Bild Numero drei zeigt den typischen Blick über die Schulter des Helden, der mit seinem Laserschneidewerkzeug auf die Gliedmaßen eines bedrohlich näherkommenden Necromorph zielt. Das schaurige Monster wird von hinten von gelbtöniger volumetrischer Beleuchtung angestrahlt.

Wann kann ich das spielen?

Das ist auch meine erste Frage. Habe ich zum Glück schon rausgefunden. Dead Space erscheint am 27. Januar 2023. Dauert also noch eine Weile, bis Interessierte sich mit Isaacs Frischzellenkur die Zeit vertreiben können.

8 10 Gegner, Waffen, Horror Callisto Protocol wird mehr als ein Dead-Space-Klon

Falls ihr euch nicht bis Ende Januar gedulden könnt, legen wir euch einen Blick auf The Callisto Protocol ans Herz. Dass da ehemalige Entwickler von Dead Space am Werke sind, merkt man an jedem Pixel. Oben lest ihr unser Interview mit Industrieveteran Glen Schofield.

Was macht Dead Space mit euch? Freut ihr euch auf das Remake? Lasst ihr euch auf The Callisto Protocol ein? Oder seid ihr wie ich schon bei Alien: Isolation schreiend vom PC aufgesprungen? Schreibt es uns in die Kommentare!