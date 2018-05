Deadpool 2 - Die ersten Reaktionen versprechen einen Megaspaß

In nicht einmal einer Woche meldet sich der beliebte Marvel Ant-Held Deadpool mit seinem zweiten Solo-Abenteuer in den Kinos zurück. In diesen Tagen wurde der Film der Presse vorgestellt und so dürfen wir bereits die ersten spoilerfreien Reaktionen im Internet lesen.

Demnach zeigen sich die ersten Kritiker von der Comic-Verfilmung Deadpool 2 mit Ryan Reynolds begeistert. Der Film soll sogar besser als der erste Überraschungshit sein. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Post-Credits-Scene gelegt, jedoch ohne zuviel zu verraten.

Deadpool 2 kommt am 17. Mai 2018 in die deutschen Kinos. Erst dann werden wohl die ersten ausführlichen Filmkritiken veröffentlicht. Ob die das positive Bild bestätigen können, wird sich zeigen.

Deadpool 2 - Bilder zum Kinofilm ansehen

Steven Weintraub von Collider

Happy to report 'Deadpool 2' is a lot of fun and had me laughing beginning to end. Stuff after the credits is *awesome*. All the people added to the film were perfectly cast. Avoid spoilers. Always makes it a better experience. pic.twitter.com/4Q3Kr1ARPh — Steven Weintraub (@colliderfrosty) May 10, 2018

Mike Ryan von der Huffington Post

I didn't like the first Deadpool. DEADPOOL 2 beat me into submission until I was actually enjoying myself. Also it features my now favorite post credit scene. — Mike Ryan (@mikeryan) May 10, 2018

Matt Singer von ScreenCrush

I liked DEADPOOL 2 more than the first one (which I wasn’t a huge fan of). Slow to start but all the stuff with X-Force and Cable (and Peter!) works surprisingly well. — Matt Singer (@mattsinger) May 10, 2018

Kate Erbland von IndieWire

#Deadpool2: I’ll say this, it earns the hell out of that R rating. And the cameos. And the post-credit scenes. — Kate Erbland (@katerbland) May 10, 2018

Nigel M. Smith von PEOPLE

Just saw #Deadpool2. Safe to say it features the best post credits scene EVER. I’m still recovering. — Nigel M. Smith (@nigelmfs) May 10, 2018

#Deadpool2 is no doubt the most violent major release since Kill Bill Volume 1. It’s also funnier than the first and has me genuinely excited for a sequel. Oh and it features a ton of Canada jokes, so of course I loved it. — Nigel M. Smith (@nigelmfs) May 10, 2018

Ben Dreyfuss vonMother Jones

The post-credits scene at the end of Deadpool 2 is so great. — Ben Dreyfuss (@bendreyfuss) May 10, 2018

Witziges Musikvideo zu Deadpool 2 mit Celine Dion