Bereits vor dem Kinostart von Deadpool 2 stand fest, dass die beliebte Filmreihe mit Ryan Reynolds als vorlauten Anti-Helden mit einem X-Force-Film fortgesetzt wird. Letztes Jahr war sogar von einem Deadpool 3-Film die Rede, doch dann überraschte Ryan Reynolds mit der Aussage, dass der Film wahrscheinlich niemals kommen werde.

Deadpool 2 in der Filmkritik: Ein Clown, der uns zum Weinen bringt

Doch nun beleben neue Gerüchte die Idee eines weiteren Deadpool-Films: Demnach bekräftigen die beiden Deadpool-Autoren Rhett Reese und Paul Wernick, dass es durchaus noch einen weiteren Solo-Film mit Ryan Reynolds geben könnte. Auch von einer Rückkehr des Deadpool 2-Regisseurs David Leitch war die Rede.

Nun befeuert Christopher Marc von der - für gewöhnlich gut informierten - Fanseite Geeks WorldWide die letzten Gerüchte. Demnach soll tatsächlich David Leitch als Regisseur für Deadpool 3 zurückkehren. Offiziell bestätigt ist das noch nicht, genauso wenig wie die Produktion des neuen Deadpool-Films.

Only a rumor for now but looks like David Leitch might be coming back to for DEADPOOL 3.. no idea what this means for X-FORCE or if it's going to be folded into the third film.. pic.twitter.com/cx6CieeztN