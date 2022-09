Riesige Marvel-Überraschung: Für Deadpool 3 kehrt Hugh Jackman als Wolverine zurück

Es steht schon lange fest: Ryan Reynolds wird mit Deadpool 3 endlich Teil des Marvel Cinematic Universe. Jetzt wissen wir nicht nur, wann der Film in den Kinos startet, sondern sogar, dass sich Fans auf ein ganz besonderes Highlight freuen dürfen: Hugh Jackman wird als Wolverine zurückkehren!

Direkt überraschend, hatte doch Hugh Jackman den Charakter mit Logan eigentlich in den Ruhestand geschickt. Offensichtlich ist es Reynolds doch noch gelungen, seinen Schauspiel-Kollegen für einen weiteren Auftritt weichzuklopfen.

Falls ihr euch einen Überblick darüber verschaffen wollt, was für Marvel-Filme in den nächsten Jahren auf euch zukommen, können wir euch natürlich weiterhelfen. Die wichtigsten Infos zu Black Panther 2, Blade, die nächsten Avengers und mehr findet ihr hier:

Endlich neue Infos zu Deadpool 3!

Wann startet Deadpool 3 in den Kinos? Wie Ryan Reynolds in seinem neuesten Video-Update verkündete, soll sein MCU-Debüt am 6. September 2024 in den Kinos erscheinen. Die Dreharbeiten sollen noch 2022 starten.

Was wissen wir bisher über den Film? Bisher ist lediglich bekannt, dass Ryan Reynolds und Hugh Jackman in ihren etablierten Rollen als Deadpool und Wolverine auftreten. Die Regie soll Shawn Levy (Free Guy) übernehmen, während Wendy Molyneux und Lizzie Molyneux-Loeglin (Bob’s Burgers) das Drehbuch verantworten.

Worum sich die Story genau drehen wird und ob neben Ryan Reynolds beispielsweise auch Josh Brolin als Cable oder Zazie Beetz als Domino zurückkehren, ist derzeit nicht bekannt. Zumindest bekräftigte Kevin Feige immer wieder (via Collider), dass Deadpool 3 trotz familienfreundlichem MCU auf ein hartes R-Rating abzielt - also wahrscheinlich nicht an Gewalt und Schweinereien geizen wird.

Warum Hugh Jackmans Rückkehr überrascht: Es war nicht unbedingt absehbar, dass wir Reynolds und Jackman nach X-Men: Origins - Wolverine in ihren jeweiligen Comic-Rollen nochmal gemeinsam vor der Kamera sehen. Immerhin schickte Hugh Jackman seinen Film-Mutanten mit James Mangolds Logan in den Ruhestand und versprach, nicht mehr in der Rolle zurückzukehren (via Variety).

Damit wollte sich Reynolds allerdings nie so recht zufriedengeben. Der Schauspieler machte sich öffentlich immer wieder für einen gemeinsamen Deadpool/Wolverine-Film stark und trickste dafür auch in Wade Wilsons ersten beiden Kino-Abenteuern herum. So kamen beispielsweise alte Aufnahmen aus X-Men: Origins - Wolverine oder eben Fotos von Hugh Jackman zum Einsatz, um beide Charaktere irgendwie miteinander zu verbinden.

Was bedeutet das für Wolverine im MCU? Ob Hugh Jackman damit auch langfristig den Wolverine des Marvel Cinematic Universe verkörpert, bleibt abzuwarten, aber fragwürdig. Aufgrund seines zunehmenden Alters hatte sich der Schauspieler eigentlich längst von seiner Superhelden-Rolle verabschiedet und Fans rechneten damit mit einer Neubesetzung.

Mit dem in jüngeren Filmen und TV-Serien etablierten Multiversum hätten Disney und Marvel Studios aber sowieso keine Schwierigkeiten, die Existenz unterschiedlicher Wolverines zu rechtfertigen. So kehrten beispielsweise auch Tobey Maguire und Andrew Garfield als Spider-Men für No Way Home oder Sir Patrick Stewart als Professor X für Doctor Strange in the Multiverse of Madness zurück.

Dass Wolverine im Marvel Cinematic Universe existiert, teaserte übrigens bereits ein Easter-Egg in She-Hulk auf Disney Plus an. Es bleibt abzuwarten, welcher Darsteller möglicherweise nach Hugh Jackman die Adamantium-Krallen zücken wird. Fans dürfen sich erstmal auf dessen Rückkehr als Wolverine in Deadpool 3 am 6. September 2024 freuen.

Was haltet ihr von den Neuigkeiten zu Deadpool 3 und dass Hugh Jackman nun doch in der Rolle des Wolverine zurückkehrt? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das Debüt von Ryan Reynolds als Wade Wilson im Marvel Cinematic Universe? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!